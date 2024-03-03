Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ın Dizi Hakkındaki Açıklaması Tepki Çekti!
Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ın Dizi Hakkındaki Açıklaması Tepki Çekti!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı son zamanların popüler dizisi Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, karakter üzerinden kendisine hakaret edildiğini söyledi. Konu ile ilgili ilk kez konuşan Kahraman'ın son röportajından açıklaması sosyal medyada dikkati çekti.
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Yılın popüler yapımlarından olan "Yalı Çapkını" dizisindeki Pelin karakteriyle karşımıza çıkan Buçe Buse Kahraman son röportajı ile konuşuluyor.
Dizide Pelin karakteriyle tepki alan ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman, aldığı eleştiriler karşısında ilk kez sessizliğini bozdu.
Kendisi hakkında dolaşan kötü söylemlerin kariyerini olumsuz etkilediğini belirten Kahraman, bu durumun onu oldukça rahatsız ettiğini belirtti.
Yalı Çapkını dizisinin ilk bölümünden itibaren sosyal medyada hakaretlere maruz kaldığını dile getiren Kahraman, bu durumun zamanla daha da arttığını ve kişisel hakaret boyutuna geldiğini ifade etti.
"Karakterin özelinden çıkıp, artık oyuncu olarak benim şahsıma hakaret edilmesi oldukça rahatsız edici. Kimse işini yaparken, emek verirken hakarete uğramak istemez. Ailesi, dostları hedef alınmak istemez" diyen oyuncu, "İşin boyutu aşıp, kariyerimi zedelemeye kadar varan yorumlar ve dedikodular olduğu için bu durumla ilgili bir önlem almayı tercih ettik" şeklinde konuştu.
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Bu samimi itirafların ardından Buçe Buse Kahraman'ın adı sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Oyuncunun bu açıklamaları, hayranlarından büyük destek alırken, eleştirilerin dozunun artması da dikkat çekti.
İşte sosyal medyada gündem olan o röportaj:
İşte izleyiciden gelen yorumlar👇🏻
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