Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman'ın Dizi Hakkındaki Açıklaması Tepki Çekti!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı son zamanların popüler dizisi Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, karakter üzerinden kendisine hakaret edildiğini söyledi. Konu ile ilgili ilk kez konuşan Kahraman'ın son röportajından açıklaması sosyal medyada dikkati çekti.