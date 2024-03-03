Fatih Altaylı ve Selen Görgüzel 'Sperm Videosu' Yüzünden Birbirine Girdi!
Fatih Altaylı ve Selen Görgüzel 'Sperm Videosu' Yüzünden Birbirine Girdi!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in gündem yaratan sözlerine, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'dan sert bir yanıt geldi. Altaylı'nın konuşması sadece bu konuyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda son dönemlerin popüler ismi Selen Görgüzel'in çok konuşulan sperm açıklamasına da değindi. Görgüzel'den yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, dizi içeriklerine yönelik sert eleştirileri üzerine, gazeteci Fatih Altaylı’dan sert bir yanıt geldi.
Şahin’in “Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum” şeklindeki açıklamalarına, Altaylı’dan oldukça çarpıcı bir karşılık geldi. Altaylı, “Kocasına kızıp başkasıyla yattıklarını, kayınpederinden çocuk yaptıklarını anlatanları ailesiyle birlikte seyredebiliyor mu sabah kuşağında?” şeklindeki sözleriyle Şahin'e tepkisini dile getirdi.
Altaylı, sözlerine devam ederken, Selen Görgüzel'i ima etti ve şunları söyledi: "Muhafazakar bir patronun televizyonunda iki kadının birbirine anlatmakta zorluk çekeceği şeyleri canlı yayında gündüz vakti anlatıyorlar, bilmem neyi yüzüne sürmüş de çok bilmem cildi güzelleşmiş ama taze olacakmış Allah ya rabbi şimdi Ebubekir Bey mesela bunları ailesiyle izleyebiliyor mu?"
Daha önce, "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde lifting etkisi yaratıyor" şeklindeki iddialarıyla gündeme gelen Selen Görgüzel, Fatih Altaylı'nın bu eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Görgüzel, "Videoyu kısa bir süre sonra kaldıracağım ama araştırmadan yapılan hakkaniyetsiz yorumlara itibar edilmemesi ve insanları yanlış yönlendirmenin ağır bedelleri olduğunun artık farkına varılması dileğiyle. Seversin sevmezsin ama artık kimse kimseye iftira atmasın" şeklindeki açıklamasıyla Altaylı'ya karşılık verdi.
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Ayrıca, Selen Görgüzel konuşmasında, "Size güvenim sarsıldı böyle duyumla araştırma yapmadan fikir sahibi olup yorum yapıyorsanız burada bir yanlış var... Ben Beyaz TV çatısı altında çalışırken beni o logo bağlamadı. Süleyman Soylu'yu da eleştirdim. O söylediğiniz konuyu sabah programında söylemedim ben çünkü alternatif tıpla ilgili fazlasıyla araştıran bir insan olduğum için böyle bir şey de var dedim. Sabah kuşağında söylemedim. Siyasete inanan bir tip değilim bunun Beyaz TV ile ne alakası var? Bari siz yapmayın" şeklindeki sözleriyle de dikkat çekti.
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