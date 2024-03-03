Fatih Altaylı ve Selen Görgüzel 'Sperm Videosu' Yüzünden Birbirine Girdi!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in gündem yaratan sözlerine, ünlü gazeteci Fatih Altaylı'dan sert bir yanıt geldi. Altaylı'nın konuşması sadece bu konuyla sınırlı kalmadı, aynı zamanda son dönemlerin popüler ismi Selen Görgüzel'in çok konuşulan sperm açıklamasına da değindi. Görgüzel'den yanıt gecikmedi. İşte detaylar...