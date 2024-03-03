Acun Ilıcalı Fikrinde Israrcı: "Bakanlar Doğru Kararı Verecektir, Mesai Saatleri Değişmeli!"
Acun Ilıcalı Fikrinde Israrcı: "Bakanlar Doğru Kararı Verecektir, Mesai Saatleri Değişmeli!"
Medya devine dönüşen Acun Ilıcalı'nın mesai saati konusundaki ısrarı sürüyor. Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılan Ilıcalı, mesai saatinin başladığı saat konusunda bir değişiklik yapılması gerektiğini savundu.
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Medya devine dönüşen Acun Ilıcalı yapımcı, sunucu ve Hull City takımının sahibi statüsüyle 3’üncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı.
1-3 Mart tarihleri arasında ‘Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak’ temasıyla düzenlenen foruma Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve TRT World spikeri Elif Bereketli ile birlikte katılan Ilıcalı, daha önce dile getirdiği çalışma saatleriyle ilgili bir kez daha konuştu.
Mesai saatleriyle ilgili eleştiride bulunan Acun Ilıcalı, Normal çalışma saatleri 10.30'da başlamalıdır. Öğlene kadar uyuyalım demek istemiyorum ama sabah 06.00'da seyahat etmeye değecek bir şey yok" dedi.
"Neden her sabah 06.00'da uyanmak zorundayız?" diye soran Ilıcalı, "Bundan 50 yıl önce televizyon yokken akşam 08.00’de, 09.00’da yatmak zorundaydınız çünkü elektriğiniz yoktu, sabah kalkıp işe giderdiniz. Şimdi o saatlerde yatan var mı?" diye sözlerine devam etti.
Acun Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: "Ben sabah 5.00'te yatıyorum ama insanlar 10, 11 ya da 12 gibi yatıyor. Sabah 06.00’da uyanıyorsunuz, yeterince uyumamışsınız, sonra işe gidiyorsunuz. Neden 06.00’da uyanmak zorundayız?"
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İletişim konusunda büyük adımlar atıldığını ve insanların artık evden çalışabildiklerini dile getiren Ilıcalı, hastaneler ve eczaneler dışında kalan meslek gruplarının çalışma saatlerinin 10.30'da başlaması gerektiğini dile getirdi.
Ilıcalı son olarak, "Bakanlar ve yetkililer doğru kararı verecektir. Ancak normal çalışma saatleri 10.30'da başlamalıdır. Öğlene kadar uyuyalım demek istemiyorum ama sabah 06.00'da seyahat etmeye değecek bir şey yok.” dedi.
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