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Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığından Yargılanan Fenomen Andrew Tate İstanbul'a Geldi İddiası

Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığından Yargılanan Fenomen Andrew Tate İstanbul'a Geldi İddiası

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 18:47

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmak suçlarından Romanya'da yargılanan fenomen Andrew Tate İstanbul'da bir otelden fotoğraf paylaştığı iddiası sosyal medyada çalkalanıyor.

Kaynak: https://twitter.com/Cobratate/status/...
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Tecavüz, insan ticareti ve organize suç örgütü kurmak iddiasıyla Romanya'da tutuklu yargılanan ABD'li eski profesyonel boksör ve sosyal medya fenomeni Andrew Tate geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

Tecavüz, insan ticareti ve organize suç örgütü kurmak iddiasıyla Romanya'da tutuklu yargılanan ABD'li eski profesyonel boksör ve sosyal medya fenomeni Andrew Tate geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

Sık sık paylaşımları ile gündem olan fenomen, 10 Ocak'ta düzenlenen temyiz mahkemesine elinde Kur'an-ı Kerim'le gelmişti.

Sık sık paylaşımları ile gündem olan fenomen, 10 Ocak'ta düzenlenen temyiz mahkemesine elinde Kur'an-ı Kerim'le gelmişti.

Bugün öğle saatlerinde Twitter (X) üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Bugün öğle saatlerinde Twitter (X) üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

Andrew Tate'in olduğu bilinen hesaptan yapılan paylaşıma kaldığı otelden bir fotoğraf eklendi.

Andrew Tate'in olduğu bilinen hesaptan yapılan paylaşıma kaldığı otelden bir fotoğraf eklendi.

Fotoğrafın arka planında Türk bayrağı olması dikkat çekti.

Fotoğrafın arka planında Türk bayrağı olması dikkat çekti.
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Sosyal medyada yankılanan haberlere göre, Andrew Tate'in İstanbul Dolmabahçe’de kaldığı otelden fotoğraf paylaştığı açıklandı. Fotoğrafın eski olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada yankılanan haberlere göre, Andrew Tate'in İstanbul Dolmabahçe’de kaldığı otelden fotoğraf paylaştığı açıklandı. Fotoğrafın eski olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İşte o paylaşım:

Kullanıcılardan paylaşıma "Türkiye burası" yorumları geldi.

Kullanıcılardan paylaşıma "Türkiye burası" yorumları geldi.
twitter.com
twitter.com

Derbiyi izlemeye geldiğini yazanlar da oldu.

Derbiyi izlemeye geldiğini yazanlar da oldu.
twitter.com
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twitter.com

Siz bu ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com
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