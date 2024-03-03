Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan İlk Kez Konuştu: "O Sağlığına Kavuştuğu Zaman..."

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu süren tedavisi sebebiyle diziye devam edememişti. Yerine geçen Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah Ünal karakteriyle ekranlarda ilk kez göründü. Kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştirilen Taylan, dizi hakkında ilk kez konuştu