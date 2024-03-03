Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan İlk Kez Konuştu: "O Sağlığına Kavuştuğu Zaman..."
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan İlk Kez Konuştu: "O Sağlığına Kavuştuğu Zaman..."
Kaynak: https://twitter.com/CapaMagDizi/statu...
Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu süren tedavisi sebebiyle diziye devam edememişti. Yerine geçen Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah Ünal karakteriyle ekranlarda ilk kez göründü. Kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştirilen Taylan, dizi hakkında ilk kez konuştu
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Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden olan reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti gündemde kalmaya devam ediyor.
Dizinin kilit isimlerinden olan Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda ne yazık ki beyin kanaması geçirmiş ve iki ameliyatın ardından süren tedavisi sebebiyle diziye devam edememişti.
Bu sebeple de yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçerek Abdullah Ünal karakterini canlandıracak yeni isim olmuştu.
Ahmet Mümtaz Taylan, dizi hakkında ilk kez konuştu.
"Settar sağlığına kavuştuğunda daha iyi hissedeceğiz kendimizi" diyen Taylan, onun kendi isteği ve onayıyla bu şekilde devam etme kararı alındığını belirtti.
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"Settar sevdiğim ve saydığım bir oyuncu. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. İsterse diziye döner ya da başka işler yapar." dedi.
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