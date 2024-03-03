Acun Ilıcalı Tarafından Yapılan Survivor Romanya'da Yarışmacıların Açlıktan Zafiyet Geçirmesi Herkesi Şok Etti

Survivor All Star yarışmacılarına yiyecek verdiklerini itiraf eden Acun Ilıcalı, anlaşılan bu yardımı yalnızca bizim yarışmacılarımıza yapıyor. Yine Acun Ilıcalı tarafından yapıldığı bilinen Survivor Romanya'daki yarışmacıların onlarca kilo verdiği görüntüleri herkesi şaşırttı!