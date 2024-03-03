Acun Ilıcalı Tarafından Yapılan Survivor Romanya'da Yarışmacıların Açlıktan Zafiyet Geçirmesi Herkesi Şok Etti
Acun Ilıcalı Tarafından Yapılan Survivor Romanya'da Yarışmacıların Açlıktan Zafiyet Geçirmesi Herkesi Şok Etti
Survivor All Star yarışmacılarına yiyecek verdiklerini itiraf eden Acun Ilıcalı, anlaşılan bu yardımı yalnızca bizim yarışmacılarımıza yapıyor. Yine Acun Ilıcalı tarafından yapıldığı bilinen Survivor Romanya'daki yarışmacıların onlarca kilo verdiği görüntüleri herkesi şaşırttı!
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Son yılların en olaylı sezonunu izlediğimiz Survivor All Star'da kaos ve kavgalar hakim olsa da dikkat çeken bir başka durum daha var.
Yarışmacılar geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi aç değil! Acun Ilıcalı da bu durumu kabul ederek yarışmacılara bir miktar yiyecek verdiklerini itiraf etti.
Ancak yine Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor Romanya'da durum hiç de böyle değil.
Survivor Romanya yarışmacılarından oluşan bu edit, yarışmacıların ne kadar zayıfladığını gözler önüne serdi.
Yarışmacıların haline sosyal medyadan yorum yağdı!
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