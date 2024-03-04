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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan 666 Bölümde Nasıl Değiştiğini Görünce Kendisi Bile Şoke Oldu

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan 666 Bölümde Nasıl Değiştiğini Görünce Kendisi Bile Şoke Oldu

Arka Sokaklar
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.03.2024 - 10:15

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi denince akla gelen ilk yapım elbette Arka Sokaklar oluyor. Yıllar içerisinde değişen oyuncu kadrosu, hikayesi ve senaristiyle yine de dimdik ayakta kalmayı başaran Arka Sokaklar, geçtiğimiz gün 666. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin demirbaşlarından Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın değişimi gündeme gelince, ünlü oyuncu bile kendi haline hayret etti.

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İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, yıllardır ekranlarımıza gelmeye devam ediyor.

İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, yıllardır ekranlarımıza gelmeye devam ediyor.

Birbirinden ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, Türkiye'nin en uzun soluklu yapımı olarak adını altın harflerle kazıdı desek yeridir.

İlk sezonuyla tüm Türkiye'ye kendini izleyen ve reyting rekorları kıran Arka Sokaklar oyuncuları, diziden ayrılıp farklı rollerde oynasa da akıllarda hala bu dizideki karakterleriyle yer alıyor.

İlk sezonuyla tüm Türkiye'ye kendini izleyen ve reyting rekorları kıran Arka Sokaklar oyuncuları, diziden ayrılıp farklı rollerde oynasa da akıllarda hala bu dizideki karakterleriyle yer alıyor.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Alp Korkmaz, Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Pınar Aydın, Figen Evren, Filiz Taçbaş, Yüsra Geyik ve daha sayamadığımız pek çok isim Arka Sokaklar ile kariyerlerine damga vurdu.

15 yıldır hayatımızda olan ve yayın hayatına kısa bir mola vermesinin ardından hızla devam eden Arka Sokaklar, asla kaybetmediği reytingiyle görenlerin de ağzını açık bırakıyor.

15 yıldır hayatımızda olan ve yayın hayatına kısa bir mola vermesinin ardından hızla devam eden Arka Sokaklar, asla kaybetmediği reytingiyle görenlerin de ağzını açık bırakıyor.

Yıllar içinde oyuncu kadrosundan, senaryosundan, hikayesinden ve karakterlerinden çok şey gördüğümüz, şimdilerde günceli takip eden ve yaşanan olaylara bölümlerinde yer veren Arka Sokaklar büyük değişimler yaşadı bildiğiniz gibi.

Tüm oyuncular yavaş yavaş Arka Sokaklar'a veda edip yeni projelerine geçiş yapsa da Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimler hala yapımdaki yerini koruyor.

Tüm oyuncular yavaş yavaş Arka Sokaklar'a veda edip yeni projelerine geçiş yapsa da Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimler hala yapımdaki yerini koruyor.

18 sezondur sevenleriyle buluşan Arka Sokaklar, geçtiğimiz gün 666. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin dikkat çeken ve ilk sezonundan beridir yerini koruyan isimlerinden Özgür Ozan, yani herkesin hafızalarındaki yeriyle Hüsnü Çoban'ın değişimi de oldukça merak edildi.

Dizinin dikkat çeken ve ilk sezonundan beridir yerini koruyan isimlerinden Özgür Ozan, yani herkesin hafızalarındaki yeriyle Hüsnü Çoban'ın değişimi de oldukça merak edildi.

Çocuklar Duymasın'ın Selami'si olarak tanınan Özgür Ozan, yıllardır Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı olmasıyla seyircilere kendi adını unutturdu. Birbirinden güzel dizilere de yine 'Hüsnü Çoban' karakteriyle konuk oyuncu olmaya devam etti.

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666. bölümün ardından Arka Sokaklar ekibi, Özgür Ozan'ın 18 yıl içindeki değişimini paylaştı.

666. bölümün ardından Arka Sokaklar ekibi, Özgür Ozan'ın 18 yıl içindeki değişimini paylaştı.

İlk bölümlerdeki haline bakın!

İlk bölümlerdeki haline bakın!

Arka Sokaklar başladığında Özgür Ozan tam 40 yaşındaydı.

Arka Sokaklar başladığında Özgür Ozan tam 40 yaşındaydı.

Kendisi şu an 58 yaşında.

Kendisi şu an 58 yaşında.

Sosyal medyada değişimi gündem olan Özgür Ozan, namı diğer Hüsnü Çoban kendi haline şaşkına döndü ve "Evrim geçirmişim!" dedi.

Sosyal medyada değişimi gündem olan Özgür Ozan, namı diğer Hüsnü Çoban kendi haline şaşkına döndü ve "Evrim geçirmişim!" dedi.

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