Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan 666 Bölümde Nasıl Değiştiğini Görünce Kendisi Bile Şoke Oldu

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi denince akla gelen ilk yapım elbette Arka Sokaklar oluyor. Yıllar içerisinde değişen oyuncu kadrosu, hikayesi ve senaristiyle yine de dimdik ayakta kalmayı başaran Arka Sokaklar, geçtiğimiz gün 666. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin demirbaşlarından Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın değişimi gündeme gelince, ünlü oyuncu bile kendi haline hayret etti.