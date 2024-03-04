Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan 666 Bölümde Nasıl Değiştiğini Görünce Kendisi Bile Şoke Oldu
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan 666 Bölümde Nasıl Değiştiğini Görünce Kendisi Bile Şoke Oldu
Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi denince akla gelen ilk yapım elbette Arka Sokaklar oluyor. Yıllar içerisinde değişen oyuncu kadrosu, hikayesi ve senaristiyle yine de dimdik ayakta kalmayı başaran Arka Sokaklar, geçtiğimiz gün 666. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin demirbaşlarından Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın değişimi gündeme gelince, ünlü oyuncu bile kendi haline hayret etti.
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İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, yıllardır ekranlarımıza gelmeye devam ediyor.
İlk sezonuyla tüm Türkiye'ye kendini izleyen ve reyting rekorları kıran Arka Sokaklar oyuncuları, diziden ayrılıp farklı rollerde oynasa da akıllarda hala bu dizideki karakterleriyle yer alıyor.
15 yıldır hayatımızda olan ve yayın hayatına kısa bir mola vermesinin ardından hızla devam eden Arka Sokaklar, asla kaybetmediği reytingiyle görenlerin de ağzını açık bırakıyor.
Tüm oyuncular yavaş yavaş Arka Sokaklar'a veda edip yeni projelerine geçiş yapsa da Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimler hala yapımdaki yerini koruyor.
Dizinin dikkat çeken ve ilk sezonundan beridir yerini koruyan isimlerinden Özgür Ozan, yani herkesin hafızalarındaki yeriyle Hüsnü Çoban'ın değişimi de oldukça merak edildi.
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666. bölümün ardından Arka Sokaklar ekibi, Özgür Ozan'ın 18 yıl içindeki değişimini paylaştı.
İlk bölümlerdeki haline bakın!
Arka Sokaklar başladığında Özgür Ozan tam 40 yaşındaydı.
Kendisi şu an 58 yaşında.
Sosyal medyada değişimi gündem olan Özgür Ozan, namı diğer Hüsnü Çoban kendi haline şaşkına döndü ve "Evrim geçirmişim!" dedi.
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