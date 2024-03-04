Dolandırıldığı İçin İbrahim Selim'i Zorbalamak Üzere Olan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay Tarafından Taş Geldi
Dolandırıldığı İçin İbrahim Selim'i Zorbalamak Üzere Olan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay Tarafından Taş Geldi
Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti birlikte İbrahim Selim'in programına konuk olarak izleyen herkesi gülmekten çatlattı! 'Ben Hiç' oyunu oynadıkları sırada konu dolandırılmaya geldiğinde İbrahim Selim'i zorbalamak üzere olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın attığı taş sayesinde anlık bir farkındalık yaşadı.
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2019 yılında evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya çifti aşklarıyla resmen gözümüzü dolduruyor.
Şimdilerde iki çocuklarıyla mutlu aile tablolarını bizlere de gösteren ikili medyanın en merak edilen ve görülmek istenen çiftlerinden biri diyebiliriz.
Pek sık birlikte programlarda görmediğimiz çift, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olarak herkesi heyecanlandırdı.
Programa eğlenceli anlarıyla ve en doğal halleriyle damgasını vuran ikili hem sahne karşısında hem de evlerinde izleyenleri kahkahalara boğdu.
Dikkat çeken anlardan bir tanesi ise Hazal Kaya'nın, "Ben Hiç" oyunu esnasında dolandırılan İbrahim Selim'i zorbalamak üzereyken avlanmasıydı. 😂
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İbrahim Selim'e "Ay sen dolandırıldın mı İbrahim?" diye şaşıran Hazal Kaya'ya eşi Ali Atay "Sen dolandırılmadığını mı sanıyorsun Hazal?" diye sorunca herkes kahkahalara boğuldu.
Anlık bir farkındalık yaşayan ve "Ay daha yeni dolandırıldım" diyen Hazal Kaya'ya eşi Ali Atay "Ben uğraştım ya" diye sitem etti.
Dolandırıldığı için bu denli mutlu olan ve heyecanla parmağını indiren bir konuk daha önce görmemiş olabiliriz. 😂
İzleyenler hem çiftin uyumuna, hem de bu anlara karşı kahkahalar attı.
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