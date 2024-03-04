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Dolandırıldığı İçin İbrahim Selim'i Zorbalamak Üzere Olan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay Tarafından Taş Geldi

Dolandırıldığı İçin İbrahim Selim'i Zorbalamak Üzere Olan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay Tarafından Taş Geldi

Hazal Kaya Ali Atay
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.03.2024 - 09:33

Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti birlikte İbrahim Selim'in programına konuk olarak izleyen herkesi gülmekten çatlattı! 'Ben Hiç' oyunu oynadıkları sırada konu dolandırılmaya geldiğinde İbrahim Selim'i zorbalamak üzere olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın attığı taş sayesinde anlık bir farkındalık yaşadı.

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2019 yılında evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya çifti aşklarıyla resmen gözümüzü dolduruyor.

2019 yılında evlenen Ali Atay ve Hazal Kaya çifti aşklarıyla resmen gözümüzü dolduruyor.

Yıllardır ilişki dinamikleriyle hepimizi imrendiren çift, 2016 yılında tanışmalarının ardından dolu dizgin bir aşkın içine adım atmışlardı. 8 yıldır skandallardan uzak, sevgilerini gözlerinden gördüğümüz çiftin romantiklik seviyesi de arşa çıkmış durumda.

Şimdilerde iki çocuklarıyla mutlu aile tablolarını bizlere de gösteren ikili medyanın en merak edilen ve görülmek istenen çiftlerinden biri diyebiliriz.

Şimdilerde iki çocuklarıyla mutlu aile tablolarını bizlere de gösteren ikili medyanın en merak edilen ve görülmek istenen çiftlerinden biri diyebiliriz.

Evliliklerinin ilk yılında oğulları Fikret Ali'yi, geçtiğimiz yıl Şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldılar. 1 yaşına giren Leyla Süreyya'nın güzeller güzeli yüzünü ise doğum gününde ilk kez gördük.

Pek sık birlikte programlarda görmediğimiz çift, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olarak herkesi heyecanlandırdı.

Pek sık birlikte programlarda görmediğimiz çift, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu olarak herkesi heyecanlandırdı.

Takip edenler bilir ki Ali Atay pek sık programlara konuk olmaz.

Programa eğlenceli anlarıyla ve en doğal halleriyle damgasını vuran ikili hem sahne karşısında hem de evlerinde izleyenleri kahkahalara boğdu.

Programa eğlenceli anlarıyla ve en doğal halleriyle damgasını vuran ikili hem sahne karşısında hem de evlerinde izleyenleri kahkahalara boğdu.

Dikkat çeken anlardan bir tanesi ise Hazal Kaya'nın, "Ben Hiç" oyunu esnasında dolandırılan İbrahim Selim'i zorbalamak üzereyken avlanmasıydı. 😂

Dikkat çeken anlardan bir tanesi ise Hazal Kaya'nın, "Ben Hiç" oyunu esnasında dolandırılan İbrahim Selim'i zorbalamak üzereyken avlanmasıydı. 😂
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İbrahim Selim'e "Ay sen dolandırıldın mı İbrahim?" diye şaşıran Hazal Kaya'ya eşi Ali Atay "Sen dolandırılmadığını mı sanıyorsun Hazal?" diye sorunca herkes kahkahalara boğuldu.

İbrahim Selim'e "Ay sen dolandırıldın mı İbrahim?" diye şaşıran Hazal Kaya'ya eşi Ali Atay "Sen dolandırılmadığını mı sanıyorsun Hazal?" diye sorunca herkes kahkahalara boğuldu.

Anlık bir farkındalık yaşayan ve "Ay daha yeni dolandırıldım" diyen Hazal Kaya'ya eşi Ali Atay "Ben uğraştım ya" diye sitem etti.

Anlık bir farkındalık yaşayan ve "Ay daha yeni dolandırıldım" diyen Hazal Kaya'ya eşi Ali Atay "Ben uğraştım ya" diye sitem etti.

Dolandırıldığı için bu denli mutlu olan ve heyecanla parmağını indiren bir konuk daha önce görmemiş olabiliriz. 😂

İzleyenler hem çiftin uyumuna, hem de bu anlara karşı kahkahalar attı.

İzleyenler hem çiftin uyumuna, hem de bu anlara karşı kahkahalar attı.

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