Dolandırıldığı İçin İbrahim Selim'i Zorbalamak Üzere Olan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay Tarafından Taş Geldi

Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden Hazal Kaya ve Ali Atay çifti birlikte İbrahim Selim'in programına konuk olarak izleyen herkesi gülmekten çatlattı! 'Ben Hiç' oyunu oynadıkları sırada konu dolandırılmaya geldiğinde İbrahim Selim'i zorbalamak üzere olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın attığı taş sayesinde anlık bir farkındalık yaşadı.