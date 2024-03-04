Survivor All Star'da Oyun Alanında Demediğini Bırakmayan Hakan Hatipoğlu Ardından Terk Edip Gitti
Survivor All Star'da Oyun Alanında Demediğini Bırakmayan Hakan Hatipoğlu Ardından Terk Edip Gitti
Survivor All Star 2024 her yeni bölümüyle ağzımızı açık bırakmaya devam ediyor. Suların bir türlü durulmadığı yarışmanın dün akşamki bölümünde Hakan Hatipoğlu'nun davranışları hayret ettirdi. İlk eleme adayı olan Hakan, takım arkadaşlarına demeğini bırakmazken ardından oyunu terk etti. Merve Aydın ise benchte baygınlık geçirdi.
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Ekranların en heyecan dolu yarışması Survivor, bu yıl All Star kadrosuyla tüm kaos ihtiyacını karşılıyor diyebiliriz.
Tüm konseyler gerginlik dolu, bir takım şeylerin ortaya çıktığı ve cezaların açıklandığı anlarla seyircisini hop oturtup hop kaldırıyor.
Olayların durulmadığı Survivor All Star'da dün akşam yeni bir oyun heyecanı vardı. Ancak yarışmacılar daha yarışmanın başındayken neye uğradığını şaşırdı.
Yarışma öncesi sohbeti esnasında Hakan Hatipoğlu'nun söyledikleri ise takım arkadaşlarında soğuk duş etkisi yarattı.
Eleme adayı olmasına oldukça sinirlenen Hakan Hatipoğlu, "Ben kibir abidesi Ogeday için mi mücadele edeceğim, yalan söyleyen bir Poyraz için mi?" diyerek yarışmak istemediğini söyledi.
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Murat Ceylan, Hakan Hatipoğlu'na düşüncelerini sorunca "Burada bazı insanlar için oynamak istemiyorum açıkçası, kadın haftası olsa çok istekli olurdum." dedi.
Ardından Murat Ceylan'ın iznini isteyerek oyun alanını terk etti.
Yaşanan olayın ardından akşamki konseyde Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun hareketinden sonra yeni bir karar aldıklarını ve oyuna keyfi olarak çıkmayan yarışmacıların ceza alacağını söyledi.
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