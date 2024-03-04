Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor All Star'da Oyun Alanında Demediğini Bırakmayan Hakan Hatipoğlu Ardından Terk Edip Gitti

Survivor All Star'da Oyun Alanında Demediğini Bırakmayan Hakan Hatipoğlu Ardından Terk Edip Gitti

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.03.2024 - 11:00

Survivor All Star 2024 her yeni bölümüyle ağzımızı açık bırakmaya devam ediyor. Suların bir türlü durulmadığı yarışmanın dün akşamki bölümünde Hakan Hatipoğlu'nun davranışları hayret ettirdi. İlk eleme adayı olan Hakan, takım arkadaşlarına demeğini bırakmazken ardından oyunu terk etti. Merve Aydın ise benchte baygınlık geçirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ekranların en heyecan dolu yarışması Survivor, bu yıl All Star kadrosuyla tüm kaos ihtiyacını karşılıyor diyebiliriz.

Ekranların en heyecan dolu yarışması Survivor, bu yıl All Star kadrosuyla tüm kaos ihtiyacını karşılıyor diyebiliriz.

Önceki sezonların en sevilen, en başarılı bulunan yarışmacıları bu yıl yeniden parkurlarda canını dişine takıyor. Diğer bir yandan SMS oylaması olmaması ve yalnızca performansa dayalı elemelerin yaşanması da yarışmacıların gerginliklerini had safhaya taşıyor.

Tüm konseyler gerginlik dolu, bir takım şeylerin ortaya çıktığı ve cezaların açıklandığı anlarla seyircisini hop oturtup hop kaldırıyor.

Tüm konseyler gerginlik dolu, bir takım şeylerin ortaya çıktığı ve cezaların açıklandığı anlarla seyircisini hop oturtup hop kaldırıyor.

Bu sezon sakatlık yaşayan yarışmacı sayısı oldukça fazla. Yarışmaya sakatlık yüzünden veda eden, kural ihlali yaparak diskalifiye olan, dışarıdan yardım alan pek çok isim olduğunu zaten gördük. Acun Ilıcalı bile artık konseylerde sakin kalamıyor.

Olayların durulmadığı Survivor All Star'da dün akşam yeni bir oyun heyecanı vardı. Ancak yarışmacılar daha yarışmanın başındayken neye uğradığını şaşırdı.

Olayların durulmadığı Survivor All Star'da dün akşam yeni bir oyun heyecanı vardı. Ancak yarışmacılar daha yarışmanın başındayken neye uğradığını şaşırdı.

Geçtiğimiz hafta kadınların eleme haftasıydı. All Star'a veda eden isim ise Begüm olmuştu. Erkek eleme haftasında oynanan ilk dokunulmazlığı kırmızı takım kazanınca, eleme potasına gönderdikleri ilk isim Hakan Hatipoğlu olmuştu.

Yarışma öncesi sohbeti esnasında Hakan Hatipoğlu'nun söyledikleri ise takım arkadaşlarında soğuk duş etkisi yarattı.

Yarışma öncesi sohbeti esnasında Hakan Hatipoğlu'nun söyledikleri ise takım arkadaşlarında soğuk duş etkisi yarattı.

'Derler ya dünyada en tehlikeli insan kaybedecek bir şeyi olmayan insandır. Benim şu an kaybedecek hiçbir şeyim yok. Zaten adayım, beni aday yapmışlar, şimdi onlar düşünsün. Esas mesele şimdi başlıyor.'

Eleme adayı olmasına oldukça sinirlenen Hakan Hatipoğlu, "Ben kibir abidesi Ogeday için mi mücadele edeceğim, yalan söyleyen bir Poyraz için mi?" diyerek yarışmak istemediğini söyledi.

Eleme adayı olmasına oldukça sinirlenen Hakan Hatipoğlu, "Ben kibir abidesi Ogeday için mi mücadele edeceğim, yalan söyleyen bir Poyraz için mi?" diyerek yarışmak istemediğini söyledi.

'Bugün Survivor'da bence yapmam gereken en keskin hareketlerden birini yapacağım. Kafaya taktım bunu yapacağım. Bugün ikinci dokunulmazlık oyunu günü şimdi kaybedersek bizden biri yazılacak. Ben burada kibir abidesi Ogeday için mi mücadele edeceğim, yalan söyleyen bir Poyraz için mi ya da ayrı ayrı oynayan bir Yasin için mi?'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Murat Ceylan, Hakan Hatipoğlu'na düşüncelerini sorunca "Burada bazı insanlar için oynamak istemiyorum açıkçası, kadın haftası olsa çok istekli olurdum." dedi.

Murat Ceylan, Hakan Hatipoğlu'na düşüncelerini sorunca "Burada bazı insanlar için oynamak istemiyorum açıkçası, kadın haftası olsa çok istekli olurdum." dedi.

'Bizde ne olursa olsun bir liste var koşulsuz, değişmeyen. Bence burada ağzınızda kuş tutsanız bu listenin dışına çıkamazsınız. Sevdiğim bir parkur. Burada oynamayı çok istiyorum açık söyleyeyim ama bugün ne için oynayacağım onu bilmiyorum. Kadın haftası olsa çok istekli olurdum. Şu an önümde düello var yani burada bazı insanlar için oynamak istemiyorum açıkçası.'

Ardından Murat Ceylan'ın iznini isteyerek oyun alanını terk etti.

Ardından Murat Ceylan'ın iznini isteyerek oyun alanını terk etti.

Yarışma esnasında kırmızı takım yarışmacılarından Merve Aydın ise baygınlık geçirdi. Erman Hoca, Merve'nin halini görünce yanına koşarak kendine gelmesine yardım etti.

Yaşanan olayın ardından akşamki konseyde Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun hareketinden sonra yeni bir karar aldıklarını ve oyuna keyfi olarak çıkmayan yarışmacıların ceza alacağını söyledi.

Yaşanan olayın ardından akşamki konseyde Acun Ilıcalı, Hakan Hatipoğlu'nun hareketinden sonra yeni bir karar aldıklarını ve oyuna keyfi olarak çıkmayan yarışmacıların ceza alacağını söyledi.

'Oyuna çıkmayan yarışmacılarımız bundan sonra 1 ödülden menedilecek. Ayrıca aday olduğu zaman final seçim haklarını kaybedecekler. Eğer doktor raporu yoksa tabii. Bu durum, bundan sonra geçerli.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?