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Survivor All Star'da Oyun Alanında Avatar Atakan'ın Sigara İçtiği Görüntüler Dumura Uğrattı!

Survivor All Star'da Oyun Alanında Avatar Atakan'ın Sigara İçtiği Görüntüler Dumura Uğrattı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
04.03.2024 - 00:59

Neredeyse her anıyla ayrı bir olay olan Survivor All Star'da bu kez gündemi belirleyen isim Avatar Atakan oldu. Oyun sırasında elinde sigarayla görüntülenen Atakan gündem oldu!

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Gündemi asla bitmeyen Survivor All Star'da ortalığı karıştıracak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gündemi asla bitmeyen Survivor All Star'da ortalığı karıştıracak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sakatlıklar, kavgalar ve hatta diskalifiye gündeminin yoğun olduğu Survivor'da yarışmacıların yiyecek-içeceklere ulaşmasıyla ilgili de sık sık konuşulmuştu.

Sakatlıklar, kavgalar ve hatta diskalifiye gündeminin yoğun olduğu Survivor'da yarışmacıların yiyecek-içeceklere ulaşmasıyla ilgili de sık sık konuşulmuştu.

Biliyorsunuz daha önce Nefise'nin elinde "bir şey" saklayarak kameralardan kaçması dikkat çekmişti.

Bu kez Avatar Atakan'ın elinde sigara görüldü. Üstelik oyun sırasında!

Ancak izleyicilerden bazıları bu kişinin Sercan olduğunu iddia ederken, bazıları da yalnızca "yaprak" olduğunu dile getirdi.

Ancak izleyicilerden bazıları bu kişinin Sercan olduğunu iddia ederken, bazıları da yalnızca "yaprak" olduğunu dile getirdi.

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