Survivor All Star'da Oyun Alanında Avatar Atakan'ın Sigara İçtiği Görüntüler Dumura Uğrattı!
Survivor All Star'da Oyun Alanında Avatar Atakan'ın Sigara İçtiği Görüntüler Dumura Uğrattı!
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Gündemi asla bitmeyen Survivor All Star'da ortalığı karıştıracak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sakatlıklar, kavgalar ve hatta diskalifiye gündeminin yoğun olduğu Survivor'da yarışmacıların yiyecek-içeceklere ulaşmasıyla ilgili de sık sık konuşulmuştu.
Bu kez Avatar Atakan'ın elinde sigara görüldü. Üstelik oyun sırasında!
Ancak izleyicilerden bazıları bu kişinin Sercan olduğunu iddia ederken, bazıları da yalnızca "yaprak" olduğunu dile getirdi.
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