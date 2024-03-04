Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Çocuk Baskısı Yapanlara Karşı Verdiği Efsane Cevap
Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Çocuk Baskısı Yapanlara Karşı Verdiği Efsane Cevap
Yalı Çapkını dizisinin İfakat'ı olarak ekranlarımıza gelen ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Güzelliği ve aurasıyla herkesin hayran olduğu Santırcıoğlu, Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu oldu. Çocuk yapma baskısıyla ilgili söyledikleri sosyal medyada epey ilgi çekti.
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2005 yılından beridir aktif olarak ekranlarımızda yer alan Gülçin Santırcıoğlu'nu büyük bir kısmımız Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolüyle hatırlıyor.
Şimdilerde Yalı Çapkını'nın İfakat'ı olarak ekranlara gelen Santırcıoğlu, dizide oynadığı fena karakterle hepimizi sinirlendiriyor.
Geçtiğimiz ay bir de sesinin ne kadar güzel olduğuna ilişkin pek çoğumuzun yeni öğrendiği bir detay ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz gün Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu olan Gülçin Santırcıoğlu'nun söyledikleri sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
Bilmeyenleriniz için ünlü oyuncu, 10 yıldır İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürüyor.
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Çocuk yapmamasına karşı söylenenlere ise "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız." diyerek cevap veriyor.
Bu tarz konularda tüm sorumluluğun ve baskının kadının üstünde olmasından da oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Santırcıoğlu, "çok sinir bozucu" dedi.
Güzel oyuncunun bu sözleri sosyal medyada viral oldu.
Pek çok kişi fikirlerine destek varken, bir kesim tarafından ağır eleştiriler aldı.
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