Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Çocuk Baskısı Yapanlara Karşı Verdiği Efsane Cevap

'En azından erkeklere 'pişman olur musun?' diye sorulmuyor, kadınlara soruluyor genelde. Olmuyoruz arkadaşım, olmuyoruz. Zaman sadece kadın için işliyormuş gibi davranılması çok sinir bozucu. Yaşlılık, ölüm, negatif bütün şeyler kadının sırtında gibi olmasından çok rahatsızım.'