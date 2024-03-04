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Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Çocuk Baskısı Yapanlara Karşı Verdiği Efsane Cevap

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun Çocuk Baskısı Yapanlara Karşı Verdiği Efsane Cevap

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.03.2024 - 13:58

Yalı Çapkını dizisinin İfakat'ı olarak ekranlarımıza gelen ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Güzelliği ve aurasıyla herkesin hayran olduğu Santırcıoğlu, Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu oldu. Çocuk yapma baskısıyla ilgili söyledikleri sosyal medyada epey ilgi çekti.

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2005 yılından beridir aktif olarak ekranlarımızda yer alan Gülçin Santırcıoğlu'nu büyük bir kısmımız Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolüyle hatırlıyor.

2005 yılından beridir aktif olarak ekranlarımızda yer alan Gülçin Santırcıoğlu'nu büyük bir kısmımız Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolüyle hatırlıyor.

Aynalar dizisi ile adım attığı oyunculuk serüveninde Elveda Rumeli, Doktorlar, Diriliş Ertuğrul, Hercai gibi birbirinden fenomen yapımda rol alan Gülçin Santırcıoğlu, genel olarak kötü kadın başrol karakteriyle karşımıza çıkıyor.

Şimdilerde Yalı Çapkını'nın İfakat'ı olarak ekranlara gelen Santırcıoğlu, dizide oynadığı fena karakterle hepimizi sinirlendiriyor.

Şimdilerde Yalı Çapkını'nın İfakat'ı olarak ekranlara gelen Santırcıoğlu, dizide oynadığı fena karakterle hepimizi sinirlendiriyor.

Ancak bu kendisinin ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunun göstergesi elbette.

Geçtiğimiz ay bir de sesinin ne kadar güzel olduğuna ilişkin pek çoğumuzun yeni öğrendiği bir detay ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay bir de sesinin ne kadar güzel olduğuna ilişkin pek çoğumuzun yeni öğrendiği bir detay ortaya çıkmıştı.

Yabancı Damat dizisinde çalan Gökhan Kırdar'ın 'Üstüme Basıp Geçme Yar' şarkısını pek çoğumuz biliyoruzdur. Şarkının Yunanca kısımlarını seslendiren isim ise Gülçin Santırcıoğlu'ymuş. Pek çoğumuz bu detayı yeni öğrendik. Aynı zamanda şarkının klibinde de oynuyormuş.

Geçtiğimiz gün Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu olan Gülçin Santırcıoğlu'nun söyledikleri sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Geçtiğimiz gün Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programının konuğu olan Gülçin Santırcıoğlu'nun söyledikleri sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Kendisine yapılan çocuk baskısından bahseden Santırcıoğlu, 10 yıllık evliliğinde neden çocuk yapmadığı sorularına karşı verdiği cevapla viral oldu.

Bilmeyenleriniz için ünlü oyuncu, 10 yıldır İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürüyor.

Bilmeyenleriniz için ünlü oyuncu, 10 yıldır İbrahim Utku Başyazıcı ile mutlu bir evlilik sürüyor.

Mühendis eşi Başyazıcı ile bir tatil esnasında arkadaş ortamında tanıştıklarını ve büyük bir aşka düştüklerini anlatan Gülçin Santırcıoğlu, İstiklal Caddesi'nde Nüfus Müdürlüğü'nde evlendiklerini anlatmıştı.

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Çocuk yapmamasına karşı söylenenlere ise "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız." diyerek cevap veriyor.

Çocuk yapmamasına karşı söylenenlere ise "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız." diyerek cevap veriyor.

'Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız. Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla. Sevgili olarak kalmayı istiyorum bir kere. Sıfatlarımın arasına 'anne' eklenmesini istemiyorum. Fakat kadının sırtında, yapmayan kadının sırtında böyle bir baskı var yok değil.'

Bu tarz konularda tüm sorumluluğun ve baskının kadının üstünde olmasından da oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Santırcıoğlu, "çok sinir bozucu" dedi.

Bu tarz konularda tüm sorumluluğun ve baskının kadının üstünde olmasından da oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Santırcıoğlu, "çok sinir bozucu" dedi.

'En azından erkeklere 'pişman olur musun?' diye sorulmuyor, kadınlara soruluyor genelde. Olmuyoruz arkadaşım, olmuyoruz. Zaman sadece kadın için işliyormuş gibi davranılması çok sinir bozucu. Yaşlılık, ölüm, negatif bütün şeyler kadının sırtında gibi olmasından çok rahatsızım.'

Güzel oyuncunun bu sözleri sosyal medyada viral oldu.

Pek çok kişi fikirlerine destek varken, bir kesim tarafından ağır eleştiriler aldı.

Pek çok kişi fikirlerine destek varken, bir kesim tarafından ağır eleştiriler aldı.

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