Survivor’da Nagihan Belirsizliği Sürüyor: Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da Nagihan Hakkında Açıklama Yaptı
Survivor’da Nagihan Belirsizliği Sürüyor: Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da Nagihan Hakkında Açıklama Yaptı
Survivor’da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Nagihan’ın sağlık durumunun akıbeti merakla beklenirken Acun Ilıcalı’dan bir açıklama daha geldi. Survivor Ekstra programına konuk olan Acun Ilıcalı, Nagihan ve onun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Nagihan Survivor’dan diskalifiye mi olacak yoksa Nagihan Survivor’a devam mı edecek?
İşte Acun Ilıcalı’nın Survivor Ekstra programında Nagihan Karadere hakkında yaptığı açıklamalar…
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Survivor’da Nagihan Karadere belirsizliği devam ediyor.
Survivor tarihinin en iddialı ve hırslı isimlerinden biri olan Nagihan Karadere diskalifiye mi edilecek?
Yoksa Nagehan Survivor 2024 All Star’da yarışmaya devam mı edecek?
Bu konu ile ilgili en net açıklamalar bir kez daha Acun Ilıcalı’dan geldi.
Geçirdiği sakatlık yüzünden apar topar hastaneye kaldırılan Nagihan hakkında Acun Ilıcalı'dan Survivor Ekstra'da flaş bir açıklama geldi.
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Yarış sırasında bir anda kendisini yerde bulan Survivor Nagihan diskalifiye mi edildi, elenecek mi, sağlık durumu nasıl? İşte tüm yaşananlara Acun Ilıcalı'nın yanıtı...
"Nagihan ile büyük ihtimalle bir iki gün içerisinde baş başa bir konsey daha yapacağız kendisinin karar vermesi gerekecek karar ona kalacak herhalde çünkü doktorlardan net şekilde problem yaşar raporu gelmedi ancak sakatlığıyla ilgili oynarsa artabilir.”
“Bu sakatlıkla da nasıl oynarsın gibi bir durum. Baş başa bir konsey yapacağız bakalım. Ben ona seneye de katılabilirsin istersen diyeceğim. Şu anki pozisyonunda ne yapabilir?"
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