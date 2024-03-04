Survivor’da Nagihan Belirsizliği Sürüyor: Acun Ilıcalı Survivor Ekstra'da Nagihan Hakkında Açıklama Yaptı

Survivor’da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Nagihan’ın sağlık durumunun akıbeti merakla beklenirken Acun Ilıcalı’dan bir açıklama daha geldi. Survivor Ekstra programına konuk olan Acun Ilıcalı, Nagihan ve onun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Nagihan Survivor’dan diskalifiye mi olacak yoksa Nagihan Survivor’a devam mı edecek?

İşte Acun Ilıcalı’nın Survivor Ekstra programında Nagihan Karadere hakkında yaptığı açıklamalar…