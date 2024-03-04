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Survivor'da Yunus Emre'nin Kadın Yarışmacıları Modifiye ve Dizel Arabalara Benzetmesi Gündem Oldu!

Survivor'da Yunus Emre'nin Kadın Yarışmacıları Modifiye ve Dizel Arabalara Benzetmesi Gündem Oldu!

survivor
themyscira - Misafir Editör
04.03.2024 - 23:55

SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star'da yarışmacılar arasındaki gerilim giderek artıyor. Takım yarışlarında herkesin birbirini suçlamasının ardından Yunus Emre, kadın yarışmacılarla ilgili ilginç bir benzetme yaparak gündem oldu.

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Temposu yüksek geçen Survivor All Star'da her bölüm bambaşka bir olayla karşı karşıya kalıyoruz.

Temposu yüksek geçen Survivor All Star'da her bölüm bambaşka bir olayla karşı karşıya kalıyoruz.

Neredeyse her yarışmacının birbiriyle tartıştığı Survivor'da SMS oylamasının olmaması bu durumun en büyük etkenlerinden biri olarak görülüyor.

Neredeyse her yarışmacının birbiriyle tartıştığı Survivor'da SMS oylamasının olmaması bu durumun en büyük etkenlerinden biri olarak görülüyor.

Performanslara bakıldığında da herkes birbirini suçlamaya yer arıyor diyebiliriz.

Performanslara bakıldığında da herkes birbirini suçlamaya yer arıyor diyebiliriz.

Olayların büyük bir bölümünün yaşandığı Kırmızı takımda bu suçlamalar daha fazla oluyor haliyle.

Olayların büyük bir bölümünün yaşandığı Kırmızı takımda bu suçlamalar daha fazla oluyor haliyle.

Yunus Emre'nin takımdaki kadın yarışmacıların performansıyla ilgili yaptığı açıklama gündem oldu. "Karşı takımın kızları modifiye, benzinli, son sürat arabalarken, bizim kızlar dizel, gezmeye tozmaya az yakan aile arabaları gibi" diyen Yunus Emre sözleriyle şaşırttı.

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Ozgur Ozfurat

Tesadüfen okudum bu yazıyı... Bu evladımız da bu kadar dizel benzinli filan çok yorum yapıyor, kendisi de biraz elektrikli galiba .. :)

seremonix

Bu hanzo kim amk?