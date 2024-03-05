Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın Yıllar Önce Oynadığı Dizi Şaşırttı!
Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın Yıllar Önce Oynadığı Dizi Şaşırttı!
Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterine hayat veren sevilen oyuncu Kayra Şenocak'ın yıllar önce yer aldığı diziyi ve partnerini öğrenince çok şaşıracaksınız.
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Kızılcık Şerbeti'ne birçok karakterle birlikte yeni sezonda dahil olan Ertuğrul, kızıyla birlikle diziye renk kattı.
Zengin muhafazakar iş insanı Ertuğrul önce evli olduğunu bilmeden Nursema'ya yanlarken daha sonra rotasını Kıvılcım'a çevirmişti.
Kalbini Kıvılcım'a açan Ertuğrul karşılık bulmuş kısa süren bir ilişkiye başlamıştı. Bu ilişki kimseye samimi gelmemişti tabii. Başladığı gibi de bitti. Şu sıralar Ertuğrul'u dizide eskisi gibi göremiyoruz.
Ertuğrul karakterine de başarılı oyuncu Kayra Şenocak hayat veriyor. Şenocak daha önce Filinta, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul, Aynalı Tahir, Vatanım Sensin, Selena gibi dizilerde izlemiştik.
Şenocak'ı izlediğimiz başka bir dizi daha var. Bunu belki de daha önce duymadınız. O da birçok ünlü oyuncu gibi Samanyolu TV'den geçmiş.
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Kayra Şenocak, 2004-2008 yılları arasında Samanyolu TV'de yayınlanan dram türündeki Türk televizyon Büyük Buluşma isimli dizide yer almış.
Dizideki partneri de Gonca Vuslateri'ymiş. Dizide Vuslateri ve Şenocak evlenen bir çifte hayat veriyor.
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