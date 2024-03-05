MasterChef Rıfat, Dilara'dan Neden Nefret Ettiğini İlk Kez Açıkladı!

MasterChef Türkiye'nin en dobra yarışmacılarından Rıfat, eleme için oylama yapılırken Dilara'ya 'Seni hiç sevmiyorum' demesiyle hala hafızalarımızda yer alıyor. Rıfat söz konusu olay hakkında ilk kez MasterChef Tolga'nın kanalında konuştu.

KAYNAK: tolga falan