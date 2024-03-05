MasterChef Rıfat, Dilara'dan Neden Nefret Ettiğini İlk Kez Açıkladı!
MasterChef Rıfat, Dilara'dan Neden Nefret Ettiğini İlk Kez Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Y66zc...
MasterChef Türkiye'nin en dobra yarışmacılarından Rıfat, eleme için oylama yapılırken Dilara'ya 'Seni hiç sevmiyorum' demesiyle hala hafızalarımızda yer alıyor. Rıfat söz konusu olay hakkında ilk kez MasterChef Tolga'nın kanalında konuştu.
KAYNAK: tolga falan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelmiş geçmiş en kaotik sezonlarından birini yaşayan MasterChef All Star'ı hala dilimizden düşüremiyoruz.
Özellikle yarışmacılar arasındaki gruplaşmalar ve psikolojik baskılarla yemekten ziyade kavga izlediğimiz sezonda pek çok unutulmaz an olurken, bunlardan en ikonik olanı Rıfat'ın Dilara'nın suratına karşı içini dökmesiydi.
Eleme oylamasında Dilara'nın ismini yazan Rıfat, "Dilara seni gerçekten hiç sevmiyorum" deyip herkesi şoke ederken, o anları şu an bile unutmak imkansız.
MasterChef yarışmacılarından Tolga'nın YouTube kanalı "tolga falan"a konuk olan Rıfat, Dilara'ya olan nefretini ilk kez burada açıkladı.
Kendisine yöneltilen "Dilara'yı niye sevmiyordu?" sorusuna Rıfat, "Türkiye sevmiyor Dilara'yı" yanıtı verirken, devamında şu ifadeleri kullandı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Tolga yalan mı? Tolga bir defa kadın ve ben pozitif ayrımcılığa ayrımcı birisiyimdir. Kadınlara +1'le yaklaşırım her zaman çünkü benim hayatıma dokunanlar genelde kadınlardı."
"Yani gerçekten tahammül edemiyorum. Hırsı için, ihtirası için, başarısı için canından çok sevdiği dostunu alır, kaldırır, üstünü çiğner."
"O hırstaki insanlar beni ürkütüyorlar. Sevmiyorum. Ben kötü bir şey söylemedim onun hakkında. Yanlış bir şey demedim, saygısızlık yapmadım. Yalnızca "seni sevmiyorum" dedim. E sevmiyorum, sevmek zorunda mıyım Tolga?"
"Sevmiyorum ve sevmeyeceğim de. Ve hayatım boyunca da umarım öyle insanlara denk gelmem."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda