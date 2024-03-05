Kesilmeyecek: Kızılcık Şerbeti Ekibi, Dizideki Kuzu Beyaz'ı Sahiplendi!
Kesilmeyecek: Kızılcık Şerbeti Ekibi, Dizideki Kuzu Beyaz'ı Sahiplendi!
Kızılcık Şerbeti'nde her bölüm bambaşka bir konu gündem olurken son olarak Nilay ve Mustafa'nın kuzusu Beyaz'ı izlemiştik. Pembe tarafından kulağına ismi okunan ve evde bezle dolaşan kuzu Beyaz, Kızılcık Şerbeti ekibi tarafından satın alındı.
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü bambaşka bir olay gündem olurken, son olarak Nilay ve Mustafa'nın kuzu operasyonunu izlemiştik.
Kurbanlık almaya giden Mustafa'nın gördüğü kuzuya üzülmesinin ardından Nilay'ın kuzuyu satın alıp eve getirmesi Şerbo izleyicilerinin içini sıcacık yapmıştı.
Pembe tarafından ismi kulağına okunan Beyaz kuzu altında beziyle Ünal ailesinin evinde yaşamaya başlarken, dizinin Fatih'i Doğukan Güngör sevindiren bir haber paylaştı.
Doğukan Güngör, kuzu Beyaz'ın Ünal ailesi oyuncuları tarafından satın alındığını açıkladı. Yani kuzu Beyaz kesilmeyecek.
Müjdeli haberi kuzu Beyaz'ın bir videosuyla paylaşan Güngör ve diğer Ünal ailesi oyuncularını tebrik ederiz!
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