Kesilmeyecek: Kızılcık Şerbeti Ekibi, Dizideki Kuzu Beyaz'ı Sahiplendi!

Kızılcık Şerbeti'nde her bölüm bambaşka bir konu gündem olurken son olarak Nilay ve Mustafa'nın kuzusu Beyaz'ı izlemiştik. Pembe tarafından kulağına ismi okunan ve evde bezle dolaşan kuzu Beyaz, Kızılcık Şerbeti ekibi tarafından satın alındı.