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Gelin Evi'nde Bir İlk: Yarışmacı Yıldız Gelin, Misafirlerini Tırla Karşıladı

Gelin Evi'nde Bir İlk: Yarışmacı Yıldız Gelin, Misafirlerini Tırla Karşıladı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 11:15

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi yarışmasına gelinlerden Yıldız damasını vurdu. Misafirlerini tırla karşılamaya gelen Yıldız gelinin o anları kısa sürede viral oldu.

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Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programında sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı.

Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programında sosyal medyaya damga vuran anlar yaşandı.

Yarışmacılardan Yıldız gelinin misafirlerini tırla karşılamaya gittiği anlar herkesi şaşırttı.

Yarışmacılardan Yıldız gelinin misafirlerini tırla karşılamaya gittiği anlar herkesi şaşırttı.

Başta Aslı Hünel ve diğer yarışmacıları şoke eden Yıldız gelin, "Bana şoför Nebahat derler" sözüyle yarışmaya girerken, söz konusu anlar viral oldu.

Başta Aslı Hünel ve diğer yarışmacıları şoke eden Yıldız gelin, "Bana şoför Nebahat derler" sözüyle yarışmaya girerken, söz konusu anlar viral oldu.

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İşte Yıldız gelinin o anları:

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