Survivor Aleyna'nın Elemede İngilizce Konuşması Aşırı Cringe Bulundu
Survivor Aleyna'nın Elemede İngilizce Konuşması Aşırı Cringe Bulundu
Survivor All Star'ın eleme konseyleri apayrı bir önem taşır. Yarışmacıların başarısız buldukları yarışmacıları yazdığı eleme konseyinde heyecan doruktayken, elenmesini istediği kişiyi yazan Aleyna'nın aniden İngilizce konuşması izleyicileri şaşırttı.
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Suların bir türlü durulmadığı Survivor All Star'da kırmızı takımın yenilmesiyle konsey toplandı. Genelde kavgaların gündem olduğu konseyde bu defa Aleyna'nın bir hareketi viral oldu.
Konseyde eleme adayı olarak Hilmi Cem'in ismini yazan Aleyna, aniden İngilizce konuşmaya başlamasıyla ekran başındaki izleyicileri epey şaşırttı.
Survivor ekibi Aleyna'nın İngilizce konuşmasına Türkçe altyazı eklerken, Aleyna'nın bu tavrı haliyle izleyicilerin radarına takıldı.
İşte Aleyna'nın o anları:
Gelen tepkiler de burada:
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Ufak hatalar da yapmış👇
Aleyna'yı cringe bulanların oranı bir hayli fazlaydı:
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Peki siz Aleyna'nın bu tavrını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...👇
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Anadili gibi İngilizce ya da başka herhangi bir dili konuşan, görgülü, hazmetmiş, sindirmiş kimsenin bırak gerekmeyen bir yerde o yabancı dili konuştuğunu, T... Devamını Gör
Aaaa Aleyna İngilizce konuşuyor 🤣🤣🤣🤣
ooh yeah... oh my god. Bugüne kadar yabancı dili iyi olan insanların, mecbur kalmadığı sürece her daim ana dilini kullandığına ve ana diline de üst düzeyde h... Devamını Gör