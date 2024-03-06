Baba-Kızın Arasını Açtı: Survivor Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın Kızından Özür Diledi!
Baba-Kızın Arasını Açtı: Survivor Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın Kızından Özür Diledi!
Survivor'ın en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre aldığı ödül cezalarıyla gündemden düşmezken, son aldığı 3 ödül cezasına Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'den sitem gelmişti. Yunus Emre'nin cezasının iptal edilmesini isteyen Yasemin bu konuda babasına ısrarda bulunurken, Ilıcalı o anları Yunus Emre'ye anlattı.
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Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Yunus Emre, aldığı ödül cezalarıyla Survivor tarihinde bir rekora imza attı.
Toplamda 10 ödül cezası alan Yunus Emre son olarak gizlice kahve içtiği için 3 ödül cezası daha alırken, Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı bu duruma karşı çıkmıştı.
Kızı Yasemin'in Yunus Emre konusunda kendisinden ricada bulunduğunu Gel Konuşalım'a anlatan Ilıcalı, bu konuyu konseye de taşıdı.
Yunus Emre'ye "Baba Yunus Emre'nin bir cezasını lütfen affet dedi, ancak ben de ona yaşı küçük ama yani sonuç itibarıyla bir hayat dersi vermek zorunda kaldım" diyerek olayı anlatan Ilıcalı, kızını hayatı boyunca ilk kez kırdığını ve sıkıntılı anlar yaşadığını da ekledi.
Söz konusu olayın ardından Yunus Emre, Yasemin'den özür dilerken, bu cezayı hak ettiğini şu sözlerle açıkladı:
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"Çok özür dilerim, ben bu cezayı hak ettim Yasemin! Çok ceza yediğimden dolayı yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bırakacak şekilde olduğu için bu cezayı yedim"
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