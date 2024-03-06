Baba-Kızın Arasını Açtı: Survivor Yunus Emre, Acun Ilıcalı'nın Kızından Özür Diledi!

Survivor'ın en çok ceza alan yarışmacısı Yunus Emre aldığı ödül cezalarıyla gündemden düşmezken, son aldığı 3 ödül cezasına Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin'den sitem gelmişti. Yunus Emre'nin cezasının iptal edilmesini isteyen Yasemin bu konuda babasına ısrarda bulunurken, Ilıcalı o anları Yunus Emre'ye anlattı.