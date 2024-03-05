Yeni Apo Fırtına Gibi: Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'ye "Boşanalım" Diyen Apo, Alev'den Veto Yedi!

Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi sürecinin sürmesi sebebiyle Abdullah Ünal karakterine hayat veren yeni isim Ahmet Mümtaz Taylan olmuştu. Yeni Apo'nun herkese gider yapıp bir tek Alev'e karşı kedi gibi olduğu fragman gündem oldu!