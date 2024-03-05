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Yeni Apo Fırtına Gibi: Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'ye "Boşanalım" Diyen Apo, Alev'den Veto Yedi!

Yeni Apo Fırtına Gibi: Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'ye "Boşanalım" Diyen Apo, Alev'den Veto Yedi!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
05.03.2024 - 22:01

Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi sürecinin sürmesi sebebiyle Abdullah Ünal karakterine hayat veren yeni isim Ahmet Mümtaz Taylan olmuştu. Yeni Apo'nun herkese gider yapıp bir tek Alev'e karşı kedi gibi olduğu fragman gündem oldu!

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Kızılcık Şerbeti'nde ortalık bir hayli karışıkken Kıvılcım ve Ömer aşkı yine doruklarda yaşanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde ortalık bir hayli karışıkken Kıvılcım ve Ömer aşkı yine doruklarda yaşanıyor.

Yeni Apo'nun gelişiyle Alev'in hamileliğini öğrendiğimiz geçtiğimiz bölümde Kızılcık Şerbeti hanesinde işler rayından çıkmıştı.

Yeni Apo'nun gelişiyle Alev'in hamileliğini öğrendiğimiz geçtiğimiz bölümde Kızılcık Şerbeti hanesinde işler rayından çıkmıştı.

Çocuğu doğurma konusunda kesin kararlı olan Alev sonunda Apo ile karşı karşıya geliyor.

Çocuğu doğurma konusunda kesin kararlı olan Alev sonunda Apo ile karşı karşıya geliyor.

Pembe'nin "sana ben sahip çıktım, ben baktım" sözlerine rağmen "boşanalım" diyen Apo soluğu Alev'in kapısında aldı.

Pembe'nin "sana ben sahip çıktım, ben baktım" sözlerine rağmen "boşanalım" diyen Apo soluğu Alev'in kapısında aldı.

Karısına ve çoluğu çocuğuna rest çekmesine rağmen darbeyi Alev'den yedi. Çünkü Alev çocuğuna tek başına bakma konusunda kararlı görünüyor!

Karısına ve çoluğu çocuğuna rest çekmesine rağmen darbeyi Alev'den yedi. Çünkü Alev çocuğuna tek başına bakma konusunda kararlı görünüyor!
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Fragmanın tamamını buradan izleyebiilirsiniz:

Bakalım yeni Abdullah ve Alev'in yer aldığı fragmana izleyici neler demiş?

Bakalım yeni Abdullah ve Alev'in yer aldığı fragmana izleyici neler demiş?
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