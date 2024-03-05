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Yasak Elma'dan Tarikata Transfer Oldu: Kızıl Goncalar Kadrosuna Yeni Bir İsim Katıldı!

Yasak Elma'dan Tarikata Transfer Oldu: Kızıl Goncalar Kadrosuna Yeni Bir İsim Katıldı!

Yasak Elma Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
05.03.2024 - 20:38

Sezonun en iddialı dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar'da nabız hiç düşmüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar kadrosuna Yasak Elma'dan bomba gibi bir transfer geliyor!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Daha ilk haftadan RTÜK'ün radarına takılan dizi, ikinci bölümünün ardından iki hafta durdurma cezası almıştı.

Daha ilk haftadan RTÜK'ün radarına takılan dizi, ikinci bölümünün ardından iki hafta durdurma cezası almıştı.

Konusu ve oyunculuklarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Kızıl Goncalar'a yeni bir oyuncu daha dahil oluyor.

Konusu ve oyunculuklarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Kızıl Goncalar'a yeni bir oyuncu daha dahil oluyor.

Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Melisa Doğu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'da tarikat tarafına dahil olacak ve Ayza karakterine hayat verecek.

Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Melisa Doğu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'da tarikat tarafına dahil olacak ve Ayza karakterine hayat verecek.

Oğlu Ayzan ile birlikte dahil olacağı dizide oğlunu kimin canlandıracağı henüz belli değil.

Oğlu Ayzan ile birlikte dahil olacağı dizide oğlunu kimin canlandıracağı henüz belli değil.

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