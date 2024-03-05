Eski Survivor Yarışmacısı Sabriye Şengül Survivor ile İlgili Bilinmeyenleri Açıkladı!
Eski Survivor Yarışmacısı Sabriye Şengül Survivor ile İlgili Bilinmeyenleri Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=GSemV...
Survivor 2017 ve 2019'a katılarak büyük bir kitlenin sevgisini kazanan kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Trabzon'da yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Milliyet.com.tr'den Beste Sırapınar'ın Şansın Ne? programına konuk olan Sabriye, hem hayatıyla hem de Survivor'la ilgili sorulara yanıt verdi.
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2017 ve 2019 yıllarında Survivor'a katılan Sabriye Şengül, özellikle sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.
Özellikle açık sözlülüğü, çabucak sinirlenmesi ve duygusallığıyla dikkat çeken Sabriye, yarışma sonrasında yaşadığı yer olan Trabzon'a geri dönerek orada hayatını sürdürmeye devam etti.
Milliyet.com.tr'nin Şansın Ne? programına katılarak Beste Sırapınar'ın sorularını yanıtlayan eski Survivor yarışmacısı, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Survivor ile ilgili kendisine en çok sorulan sorunun orada aç kalıp kalmadıkları olduğunu açıklayan Sabriye, ödüller dışında kendilerine yemek verilmediğini söyledi.
İnsanların Survivor sonrası kendisini ailelerinden biri olarak gördüğünü söyleyen ünlü sporcu, sporda elde ettiği başarılar unutulsa da Survivor seyircisinin kendisini asla unutmadığını söyledi.
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Annesinin tam bir Survivor hayranı olduğunu belirten Şengül, yarışmayı izlemese de gönlünün Nagihan'ın şampiyon olmasından yana olduğunu dile getirdi.
"Survivor'da dostun gibi gördüğün biri var mı?" sorusuna "yok" diyen Sabriye'ye Adem ile dostluğu hatırlatıldı.
Ettiği hiçbir kavgadan pişman olmadığını dile getiren Sabriye, bazen yanlış anlaşıldığını dile getirdi.
Hayatında biri olduğunu belirten Sabriye, işini bırakıp ancak evlenebileceğini; sevgilisiyle ciddi düşündüğünü hayranlarına açıkladı.
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