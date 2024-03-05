Eski Survivor Yarışmacısı Sabriye Şengül Survivor ile İlgili Bilinmeyenleri Açıkladı!

Survivor 2017 ve 2019'a katılarak büyük bir kitlenin sevgisini kazanan kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül, Trabzon'da yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Milliyet.com.tr'den Beste Sırapınar'ın Şansın Ne? programına konuk olan Sabriye, hem hayatıyla hem de Survivor'la ilgili sorulara yanıt verdi.