Acun Ilıcalı Survivor Pınar'ın Neden Ceza Almadığını İlk Kez Açıkladı!

Survivor'a damga vuran Sema- Pınar kavgasının ardından Sema Aydemir diskalifiye edilmişti. Pınar'ın da yarışmadan gönderilmesi gerektiğini savunan birçok izleyici bu karara tepki göstermişti. Haftalar sonra ise Acun Ilıcalı, Demet Akalın'ın programına konuk oldu ve Pınar'ın neden ceza almadığını açıkladı.