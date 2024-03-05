Acun Ilıcalı Survivor Pınar'ın Neden Ceza Almadığını İlk Kez Açıkladı!
Acun Ilıcalı Survivor Pınar'ın Neden Ceza Almadığını İlk Kez Açıkladı!
Survivor'a damga vuran Sema- Pınar kavgasının ardından Sema Aydemir diskalifiye edilmişti. Pınar'ın da yarışmadan gönderilmesi gerektiğini savunan birçok izleyici bu karara tepki göstermişti. Haftalar sonra ise Acun Ilıcalı, Demet Akalın'ın programına konuk oldu ve Pınar'ın neden ceza almadığını açıkladı.
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Geçtiğimiz haftalarda Survivor'a yeni dahil olan Sema ve Pınar'ın kavgası yarışmaya damga vurmuştu.
Sema Aydemir, adada Pınar'a fiziksel şiddet uygulamıştı ve Pınar da Sema'ya karşılık vermişti. Bu kavganın sonucunda da Acun Ilıcalı, Sema'nın diskalifiye edildiğini açıklamıştı.
Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili haftalar sonra açıklamalarda bulundu.
Pınar'ın da Sema'ya şiddet uyguladığını hatırlatan Demet Akalın Acun Ilıcalı'ya "Pınar neden ceza almadı" sorusunu sordu.
Ilıcalı bu soruya, "Survivor şartlarında Pınar'ın ne hakareti var. Pınar'ın eleştirileri Nagihan'la başlayan eleştiri dozunun altındaydı. Eleştiri yapmış çadıra gidiyorsun uyumak üzere olan kadına saldırıyorsun. Uyuyan kadının başucuna dikilip hadi kalk, hadi kalk vurmaya başlıyorsun. Biz de ceza verip iyi dayak yiyemedin mi diyelim" yanıtını verdi.
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