Görüş Bildir
Haberler
TV
O Sahne Tepki Çekmişti: RTÜK, "Taş Kağıt Makas" Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı

O Sahne Tepki Çekmişti: RTÜK, "Taş Kağıt Makas" Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı

yerli dizi RTÜK
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 16:14

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi son bölümündeki bir sahneyle gündem olmuştu. Dizinin 2. bölümünde Fecir karakterinin yanındaki kadınlara 'köpek' gibi içmelerini söylemesi tepki toplarken, RTÜK bu konuda inceleme başlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi 2. bölümüyle tepkilerin odağına oturdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi 2. bölümüyle tepkilerin odağına oturdu.

Dizinin 2. bölümünde Burak Yörük'ün canlandırdığı Fecir karakterinin yanındaki kadınlara doldurduğu alkolü "köpek gibi" içmelerini söylediği anlar izleyiciden tepki görürken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Dizinin 2. bölümünde Burak Yörük'ün canlandırdığı Fecir karakterinin yanındaki kadınlara doldurduğu alkolü "köpek gibi" içmelerini söylediği anlar izleyiciden tepki görürken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sıraya dizdiği 4 kadına "köpek gibi havla" ve "köpek gibi iç" diyerek zorla alkol içiren Fecir karakterinin bu anları kadınları aşağıladığı gerekçesiyle yoğun tepki alırken, söz konusu sahne RTÜK'ün de radarına takıldı.

Sıraya dizdiği 4 kadına "köpek gibi havla" ve "köpek gibi iç" diyerek zorla alkol içiren Fecir karakterinin bu anları kadınları aşağıladığı gerekçesiyle yoğun tepki alırken, söz konusu sahne RTÜK'ün de radarına takıldı.

Sahneyi de burada paylaşalım:

Sosyal medyadaki yoğun tepkilerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dizi ismi vermeden kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde durmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu paylaşımı yaptı:

Sosyal medyadaki yoğun tepkilerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dizi ismi vermeden kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde durmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu paylaşımı yaptı:
İçeriğin Devamı Aşağıda

Şahin'in bu paylaşımının ardından AA, RTÜK'ün Taş Kağıt Makas dizisi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlattığını açıkladı.

Şahin'in bu paylaşımının ardından AA, RTÜK'ün Taş Kağıt Makas dizisi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlattığını açıkladı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
2
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?