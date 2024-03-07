O Sahne Tepki Çekmişti: RTÜK, "Taş Kağıt Makas" Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı
O Sahne Tepki Çekmişti: RTÜK, "Taş Kağıt Makas" Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi 2. bölümüyle tepkilerin odağına oturdu.
Dizinin 2. bölümünde Burak Yörük'ün canlandırdığı Fecir karakterinin yanındaki kadınlara doldurduğu alkolü "köpek gibi" içmelerini söylediği anlar izleyiciden tepki görürken, o anlar sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Sıraya dizdiği 4 kadına "köpek gibi havla" ve "köpek gibi iç" diyerek zorla alkol içiren Fecir karakterinin bu anları kadınları aşağıladığı gerekçesiyle yoğun tepki alırken, söz konusu sahne RTÜK'ün de radarına takıldı.
Sahneyi de burada paylaşalım:
Sosyal medyadaki yoğun tepkilerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dizi ismi vermeden kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde durmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu paylaşımı yaptı:
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Şahin'in bu paylaşımının ardından AA, RTÜK'ün Taş Kağıt Makas dizisi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlattığını açıkladı.
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