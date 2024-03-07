O Sahne Tepki Çekmişti: RTÜK, "Taş Kağıt Makas" Dizisi Hakkında İnceleme Başlattı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas dizisi son bölümündeki bir sahneyle gündem olmuştu. Dizinin 2. bölümünde Fecir karakterinin yanındaki kadınlara 'köpek' gibi içmelerini söylemesi tepki toplarken, RTÜK bu konuda inceleme başlattı.