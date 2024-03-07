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44 Yaşına Giren Murat Boz'a Ablası Demet Akalın'dan Bekarlığını Yüzüne Vuran Doğum Günü Kutlaması

44 Yaşına Giren Murat Boz'a Ablası Demet Akalın'dan Bekarlığını Yüzüne Vuran Doğum Günü Kutlaması

Demet Akalın murat boz
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.03.2024 - 12:04

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan, genç kızların hayran olduğu ve şarkılarıyla bize aşkı dibine kadar yaşatan ünlü isim Murat Boz, 7 Mart Perşembe günü 44. yaş gününü kutlamanın heyecanıyla uyandı. Kendi doğum gününde hayranlarına yeni şarkısıyla sürpriz yapan Murat Boz'a, Demet Akalın'dan enteresan bir doğum günü dileği geldi.

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Yazdığı aşk şarkılarıyla bir dönemin efsane ismi haline gelen Murat Boz, yıllardır Türkiye'nin en sevilen şarkıcıları arasında.

Yazdığı aşk şarkılarıyla bir dönemin efsane ismi haline gelen Murat Boz, yıllardır Türkiye'nin en sevilen şarkıcıları arasında.

Dilimize pelesenk olan şarkılarını bir kenara bıraksak, O Ses Türkiye'de jüri olduğu dönemde sergilediği sempatik tavırlarıyla da hatırlanıyor Boz.

Bir dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Murat Boz, kariyerinin yükseliş dönemini geçirmiş ve çizgisi belli olan bir sanatçı.

Bir dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Murat Boz, kariyerinin yükseliş dönemini geçirmiş ve çizgisi belli olan bir sanatçı.

Şarkıcılık kariyerinde yakaladığı başarının ardından bir de oyunculuk sektörüne adım atan Murat Boz'un hem sinema filmi, hem de dijital platformlarda yayınlanan dizileri bulunuyor. Bu konuda da ne denli başarılı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu yani.

Diğer yandan yıllardır magazin dünyasının bomba konularından biri Murat Boz'un aşk hayatı biliyorsunuz. İlişkileri bir türlü istediği gibi gitmese de...

Diğer yandan yıllardır magazin dünyasının bomba konularından biri Murat Boz'un aşk hayatı biliyorsunuz. İlişkileri bir türlü istediği gibi gitmese de...

Geçtiğimiz Kasım ayında genç oyuncu Gülper Özdemir'le yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları kulislerde geziniyordu. İkili ilişki haberlerini de yalanlamamıştı. Hala birbirlerini takip ediyor olmaları da dikkatlerden kaçmıyor elbette.

Bir aile kurmak istediğini her fırsatta belli eden ve bekarlığından yakınan Murat Boz, artık pek çok kişinin gözünde çapkın biri ve müzmin bekar algıları bırakmış gibi görünüyor.

Bir aile kurmak istediğini her fırsatta belli eden ve bekarlığından yakınan Murat Boz, artık pek çok kişinin gözünde çapkın biri ve müzmin bekar algıları bırakmış gibi görünüyor.

Hatta ailesinden artık 'torun' baskısı gördüğünü anlatan Murat Boz, kendisinin de çocuk istediğini ancak birilerine güvenmekte zorluk çektiğini söylemişti.

7 Mart doğum günü olan ve 44 yaşına giren Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısını duyurdu.

7 Mart doğum günü olan ve 44 yaşına giren Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısını duyurdu.

'Doğum günümde son klibim ‘ Çok Sevdik ‘ ve albümüm 3’ü sizlerle paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.'

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Paylaşımın altında herkes Murat Boz'u hem tebrik edip hem doğum gününü kutlarken bu isimlerden bir tanesi de Demet Akalın oldu.

Paylaşımın altında herkes Murat Boz'u hem tebrik edip hem doğum gününü kutlarken bu isimlerden bir tanesi de Demet Akalın oldu.

Sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından biri olan Demet Akalın, kendisinden 8 yaş küçük Murat Boz'a enteresan bir doğum günü dileğinde bulundu.

"Bu sene son bekar senen olsun, amin!" 😂

"Bu sene son bekar senen olsun, amin!" 😂

Sizce bu yıl evlenir mi Murat Boz ne dersiniz?

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