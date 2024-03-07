44 Yaşına Giren Murat Boz'a Ablası Demet Akalın'dan Bekarlığını Yüzüne Vuran Doğum Günü Kutlaması
44 Yaşına Giren Murat Boz'a Ablası Demet Akalın'dan Bekarlığını Yüzüne Vuran Doğum Günü Kutlaması
Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan, genç kızların hayran olduğu ve şarkılarıyla bize aşkı dibine kadar yaşatan ünlü isim Murat Boz, 7 Mart Perşembe günü 44. yaş gününü kutlamanın heyecanıyla uyandı. Kendi doğum gününde hayranlarına yeni şarkısıyla sürpriz yapan Murat Boz'a, Demet Akalın'dan enteresan bir doğum günü dileği geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yazdığı aşk şarkılarıyla bir dönemin efsane ismi haline gelen Murat Boz, yıllardır Türkiye'nin en sevilen şarkıcıları arasında.
Bir dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Murat Boz, kariyerinin yükseliş dönemini geçirmiş ve çizgisi belli olan bir sanatçı.
Diğer yandan yıllardır magazin dünyasının bomba konularından biri Murat Boz'un aşk hayatı biliyorsunuz. İlişkileri bir türlü istediği gibi gitmese de...
Bir aile kurmak istediğini her fırsatta belli eden ve bekarlığından yakınan Murat Boz, artık pek çok kişinin gözünde çapkın biri ve müzmin bekar algıları bırakmış gibi görünüyor.
7 Mart doğum günü olan ve 44 yaşına giren Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşımın altında herkes Murat Boz'u hem tebrik edip hem doğum gününü kutlarken bu isimlerden bir tanesi de Demet Akalın oldu.
"Bu sene son bekar senen olsun, amin!" 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın