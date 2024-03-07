Ne Zaman Evleneceklerini Merak Ettiğimiz Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'tan Düğün Açıklaması

Nişan için 'çok heyecanlandım' diyen Tolga Sarıtaş her şeyin çok içine sindiğinden bahsetti.

'Çok güzel geçti çok şükür. Ailelerimizin huzurunda güzel bir törenle gayet güzel bir nişan oldu. Uzun zamandır da birlikteliğimiz devam ediyor zaten biliyorsunuz. Çok heyecanlandım.'