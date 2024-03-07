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Ne Zaman Evleneceklerini Merak Ettiğimiz Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'tan Düğün Açıklaması

Ne Zaman Evleneceklerini Merak Ettiğimiz Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'tan Düğün Açıklaması

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.03.2024 - 09:30

Beş yıldır doludizgin aşk yaşayan Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş, ilişkileri için büyük bir adım atarak nişanlanmıştı hatırlarsanız. Sosyal medyada tatlılıklarıyla herkesi etkileyen nişanlarının ardından ne zaman evlenecekleri de oldukça merak ediliyordu. Tolga Sarıtaş, düğün tarihiyle ilgili gelen sorulara cevap verdi!

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Son dönemlerde aşk hayatı yolunda giden, uzun süreli ilişkisini gözlerden uzak ve sessiz sakin yaşayan tüm çiftleri övdüğümüz gibi, Tolga Sarıtaş- Zeynep Mayruk çiftini de övgülere boğuyoruz.

Son dönemlerde aşk hayatı yolunda giden, uzun süreli ilişkisini gözlerden uzak ve sessiz sakin yaşayan tüm çiftleri övdüğümüz gibi, Tolga Sarıtaş- Zeynep Mayruk çiftini de övgülere boğuyoruz.

Söz dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından rol aldığı yapımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, son olarak 'Baba' ve 'Yolun Açık Olsun' gibi işleriyle gündeme gelmişti.

Diğer bir yandan özel hayatıyla da dikkat çeken Tolga Sarıtaş, uzun süredir modacı Zeynep Mayruk ile birlikte.

Diğer bir yandan özel hayatıyla da dikkat çeken Tolga Sarıtaş, uzun süredir modacı Zeynep Mayruk ile birlikte.

Söz dizisinde rol aldığı dönemlerde partneri Aybüke Pusat'la haklarında aşk dedikoduları çıksa da ikili bu duruma cevap vermemişti. Ancak Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk'la olan ilişkisini hiçbir zaman gizlemedi.

Sosyal medyada aşklarını ilan etseler de basın önünde olmaktan pek de hoşlanmayan çiftimiz magazin gördüğü yerde köşe bucak kaçmaya çalışıyordu.

Sosyal medyada aşklarını ilan etseler de basın önünde olmaktan pek de hoşlanmayan çiftimiz magazin gördüğü yerde köşe bucak kaçmaya çalışıyordu.

Fakat ilişkilerini gizlemek adına değil, sessiz sakin ve gözlerden uzak bir ilişki doğrultusunda ilerlemek içindi. Çünkü sosyal medyada pozlarını görüyorduk. Ardından bu ilişki yıllarını almaya başladı ve dünyalar tatlısı ikili basına poz vermekten de çekinmeyen bir hale geldi.

İlişkileri çiçek gibi giden çiftimizden bu yıl Şubat ayında müjdeli bir haber gelmişti. Tolga Sarıtaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı.

İlişkileri çiçek gibi giden çiftimizden bu yıl Şubat ayında müjdeli bir haber gelmişti. Tolga Sarıtaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı.

Uzun zamandır sevgilisi ile ilgili açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Tolga Sarıtaş, evlenmek istediği sinyallerini  daha öncesinden vermişti. 'Çok mutluyum, yakında sizler de duyacaksınız.' diyerek alttan alttan spoilerı da vermiş aslında.

Evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz haftalarda atan çiftin nişan fotoğraflarına resmen bayılmıştık.

Evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz haftalarda atan çiftin nişan fotoğraflarına resmen bayılmıştık.

Ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade ancak çok şık bir törenle nişanlanan ikilinin paylaşımları beğeni rekorları kırdı. Çiftin tercihleri oldukça beğenildi.

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Diğer bir yandan düğünün ne zaman olacağı elbette merak konusuydu. Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendiği sırada gelen sorulara cevap verdi. Düğün de bu konulardan biriydi.

Diğer bir yandan düğünün ne zaman olacağı elbette merak konusuydu. Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendiği sırada gelen sorulara cevap verdi. Düğün de bu konulardan biriydi.

Nişan için 'çok heyecanlandım' diyen Tolga Sarıtaş her şeyin çok içine sindiğinden bahsetti.

'Çok güzel geçti çok şükür. Ailelerimizin huzurunda güzel bir törenle gayet güzel bir nişan oldu. Uzun zamandır da birlikteliğimiz devam ediyor zaten biliyorsunuz. Çok heyecanlandım.'

Ardından tarihi henüz kararlaştırmadıklarını söylese de, güzel bir düğün yapacaklarını duyurdu. Anlayacağınız çalsın davullar sazlar!

Ardından tarihi henüz kararlaştırmadıklarını söylese de, güzel bir düğün yapacaklarını duyurdu. Anlayacağınız çalsın davullar sazlar!

'Haberiniz olur, biz henüz kararlaştırmadık tarihi. Uygun bir zamanı aramızda ayarlayarak güzel bir düğün de yapacağız inşallah.'

Daha önce magazinde çiftin yaz aylarında Çeşme'de düğün yapacakları söylenmişti. Bakalım neler olacak...

Daha önce magazinde çiftin yaz aylarında Çeşme'de düğün yapacakları söylenmişti. Bakalım neler olacak...

Sizce düğün için en uygun tarih aralığı ne zaman? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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