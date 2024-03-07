Ne Zaman Evleneceklerini Merak Ettiğimiz Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'tan Düğün Açıklaması
Ne Zaman Evleneceklerini Merak Ettiğimiz Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş'tan Düğün Açıklaması
Beş yıldır doludizgin aşk yaşayan Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş, ilişkileri için büyük bir adım atarak nişanlanmıştı hatırlarsanız. Sosyal medyada tatlılıklarıyla herkesi etkileyen nişanlarının ardından ne zaman evlenecekleri de oldukça merak ediliyordu. Tolga Sarıtaş, düğün tarihiyle ilgili gelen sorulara cevap verdi!
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Son dönemlerde aşk hayatı yolunda giden, uzun süreli ilişkisini gözlerden uzak ve sessiz sakin yaşayan tüm çiftleri övdüğümüz gibi, Tolga Sarıtaş- Zeynep Mayruk çiftini de övgülere boğuyoruz.
Diğer bir yandan özel hayatıyla da dikkat çeken Tolga Sarıtaş, uzun süredir modacı Zeynep Mayruk ile birlikte.
Sosyal medyada aşklarını ilan etseler de basın önünde olmaktan pek de hoşlanmayan çiftimiz magazin gördüğü yerde köşe bucak kaçmaya çalışıyordu.
İlişkileri çiçek gibi giden çiftimizden bu yıl Şubat ayında müjdeli bir haber gelmişti. Tolga Sarıtaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı.
Evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz haftalarda atan çiftin nişan fotoğraflarına resmen bayılmıştık.
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Diğer bir yandan düğünün ne zaman olacağı elbette merak konusuydu. Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendiği sırada gelen sorulara cevap verdi. Düğün de bu konulardan biriydi.
Ardından tarihi henüz kararlaştırmadıklarını söylese de, güzel bir düğün yapacaklarını duyurdu. Anlayacağınız çalsın davullar sazlar!
Daha önce magazinde çiftin yaz aylarında Çeşme'de düğün yapacakları söylenmişti. Bakalım neler olacak...
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