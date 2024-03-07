Survivor All Star'a Bu Sefer Kavgalar Değil Furkan Kızılay'ın Moda İkonuna Dönüştüğü Crop Üstü Damgasını Vurdu
Survivor All Star'a Bu Sefer Kavgalar Değil Furkan Kızılay'ın Moda İkonuna Dönüştüğü Crop Üstü Damgasını Vurdu
Survivor All Star 2024 kaotik ve karmaşa dolu bölümlerinde karşımıza çıkarttığı birkaç eğlenceli anla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Yarışmacıların tahammül sınırları git gide düşmeye başlarken geçirdikleri değişimler de oldukça konuşuluyor. Furkan Kızılay'ın son bölümde tişörtünün halini görenler de yorum yapmadan duramadı. Murat Ceylan da yarışma öncesi dalga geçmeyi unutmadı...
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Survivor All Star 2024 kadrosu hepimizin kaos ihtiyacını tek başına karşılıyor.
Önceki yıllardan tartışmalara alışık olsak da bu yıl fiziksel tartışmaların boyutu bir hayli artmış durumda.
Tüm karmaşanın ortasında tartışmalarda adını çok da sık duymadığımız bir isim var ki o da Furkan Kızılay.
Diğer yandan kendisine Survivor'ın bahtsız bedevileri arasında desek yanlış olmaz.
Yarışmacının son olarak dün akşamki bölümde üstünde son nefesini veren ve direnişine devam eden tişörtünün hali dillere düştü.
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Murat Ceylan oyuna çıkmadan önce Furkan Kızılay'ın bu hali için "Furkan, crop top'uyla başlangıç çizgisinde..." diyerek herkesi güldürdü.
Sosyal medyada pek çok izleyici kahkaha atsa da, diğer yarışmacıların üstlerine hiçbir şey olmazken Furkan Kızılay'ın bu denli yıpranmasının "şov" olduğunu düşünenler de vardı.
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