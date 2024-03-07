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Survivor All Star'a Bu Sefer Kavgalar Değil Furkan Kızılay'ın Moda İkonuna Dönüştüğü Crop Üstü Damgasını Vurdu

Survivor All Star'a Bu Sefer Kavgalar Değil Furkan Kızılay'ın Moda İkonuna Dönüştüğü Crop Üstü Damgasını Vurdu

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.03.2024 - 10:22

Survivor All Star 2024 kaotik ve karmaşa dolu bölümlerinde karşımıza çıkarttığı birkaç eğlenceli anla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Yarışmacıların tahammül sınırları git gide düşmeye başlarken geçirdikleri değişimler de oldukça konuşuluyor. Furkan Kızılay'ın son bölümde tişörtünün halini görenler de yorum yapmadan duramadı. Murat Ceylan da yarışma öncesi dalga geçmeyi unutmadı...

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Survivor All Star 2024 kadrosu hepimizin kaos ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Survivor All Star 2024 kadrosu hepimizin kaos ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Birbirleri arkasından konuşanlar, dalga geçenler, kavga edenler, hırs yapanlar ve dostluklarını pekiştirenler derken enteresan bir sezona şahit oluyoruz.

Önceki yıllardan tartışmalara alışık olsak da bu yıl fiziksel tartışmaların boyutu bir hayli artmış durumda.

Önceki yıllardan tartışmalara alışık olsak da bu yıl fiziksel tartışmaların boyutu bir hayli artmış durumda.

Biliyorsunuz Sema Aydemir yarışmadan tam olarak bu sebeple diskalifiye oldu. Ancak her oyun yeni bir kaosun şahidi oluyoruz. Açlık ve yorgunluk, aynı zamanda ada şartları yarışmacıların sabır sınırını bir hayli düşürmüş durumda.

Tüm karmaşanın ortasında tartışmalarda adını çok da sık duymadığımız bir isim var ki o da Furkan Kızılay.

Tüm karmaşanın ortasında tartışmalarda adını çok da sık duymadığımız bir isim var ki o da Furkan Kızılay.

Çocuklar Duymasın dizisinin Havuç'u olarak hafızalara kazınan Furkan Kızılay, All Star sezonunda hunharca parkur yapmasıyla 'yavaş, kendini sakatlayacaksın' uyarıları alan isimlerden bir tanesi.

Diğer yandan kendisine Survivor'ın bahtsız bedevileri arasında desek yanlış olmaz.

Diğer yandan kendisine Survivor'ın bahtsız bedevileri arasında desek yanlış olmaz.

Yarışmada daha önce de başına gelmeyen kalmayan Furkan Kızılay, bahtsız bedeviler listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yarışma seremonisine katılamayan Furkan Kızılay'ın dilinin altını arı soktuğu açıklanmıştı.

Yarışmacının son olarak dün akşamki bölümde üstünde son nefesini veren ve direnişine devam eden tişörtünün hali dillere düştü.

Yarışmacının son olarak dün akşamki bölümde üstünde son nefesini veren ve direnişine devam eden tişörtünün hali dillere düştü.

Yarışmada verilen kıyafetleri giyilemeyecek bir hal alan ve her yeri yırtılan Furkan'ın bu halleri dalga konusu oldu.

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Murat Ceylan oyuna çıkmadan önce Furkan Kızılay'ın bu hali için "Furkan, crop top'uyla başlangıç çizgisinde..." diyerek herkesi güldürdü.

Sosyal medyada pek çok izleyici kahkaha atsa da, diğer yarışmacıların üstlerine hiçbir şey olmazken Furkan Kızılay'ın bu denli yıpranmasının "şov" olduğunu düşünenler de vardı.

Sosyal medyada pek çok izleyici kahkaha atsa da, diğer yarışmacıların üstlerine hiçbir şey olmazken Furkan Kızılay'ın bu denli yıpranmasının "şov" olduğunu düşünenler de vardı.
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Her yiğidin bir crop giyişi vardır...

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