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Survivor'da Aleyna Konuşurken Dalga Geçebileceği Her Anı Değerlendiren Yunus Emre'nin Halleri Kahkaha Attırdı

Survivor'da Aleyna Konuşurken Dalga Geçebileceği Her Anı Değerlendiren Yunus Emre'nin Halleri Kahkaha Attırdı

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.03.2024 - 11:11

Survivor All Star 2024 sezonu bize istediğimiz o karmaşayı sağlıyor sağlamasına ama, eğlenceli anlarıyla da oldukça gülmemize sebep oluyor. Yarışmacıların kavga etmedikleri sürede birbirleriyle uğraştıkları anlar kameralara yansırken, ceza almalara doyamayan Yunus Emre'nin Aleyna'ya bulduğu her fırsatta sataştığı anlar herkese kahkaha attırdı.

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Survivor All Star 2024 sezonu büyük bir hızla başladı ve devam ediyor bildiğiniz gibi. Her bölüm ayrı kavga, ayrı kaos izliyoruz.

Survivor All Star 2024 sezonu büyük bir hızla başladı ve devam ediyor bildiğiniz gibi. Her bölüm ayrı kavga, ayrı kaos izliyoruz.

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan ve 3 aydır her akşam ekranlarımıza gelen Survivor All Star'da, yarışmacıların sabır sınırı oldukça düşük dikkat ettiyseniz. Eski sezonların en sevilen isimleri yeniden parkurda koştururken, önceki sezonlarda yaşadıklarının kinini sürdürmeye devam ediyorlar.

Konseyler de bir o kadar dolu dolu, isyankar ve Acun Ilıcalı'yı bile sinirden sandalye fırlattıracak kadar hararetli geçiyor.

Konseyler de bir o kadar dolu dolu, isyankar ve Acun Ilıcalı'yı bile sinirden sandalye fırlattıracak kadar hararetli geçiyor.

Kendilerine hakim olamayan Survivor All Star yarışmacıları son olarak Acun Ilıcalı'yı bile delirtmeleriyle gündem olmuştu. Kavgaların sonu kesilmeyen All Star'da, Sema Aydemir fiziksel kavga yüzünden elenince pek çok isim artık kendini tutmaya çalışıyor.

Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri izleyicilerin tabiriyle "Sarı Papatya" yani Yunus Emre.

Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri izleyicilerin tabiriyle "Sarı Papatya" yani Yunus Emre.

Katıldığı ilk sezondan beridir kendisine papatya dense de bir türlü papatyanın sakinleştirici etkisini üzerinde göremediğimiz, gerginliğin göbek adı olan Yunus Emre bu sezon da gümbür gümbür.

Geçtiğimiz sezonlardaki tartışmaları bir yana dursun, sinirlerini dizginleyemeyen Yunus Emre, aynı zamanda yarışmanın en komik isimlerinden bir tanesi.

Geçtiğimiz sezonlardaki tartışmaları bir yana dursun, sinirlerini dizginleyemeyen Yunus Emre, aynı zamanda yarışmanın en komik isimlerinden bir tanesi.

Artık yaşadıklarına alışmış olan Yunus Emre, her şeyi espriye vurmaya başladı. Tutamıyor da kendisini...

2024 All Star sezonuna damgasını vuran olaylardan bir tanesi de Yunus Emre'nin sürekli ceza alması!

2024 All Star sezonuna damgasını vuran olaylardan bir tanesi de Yunus Emre'nin sürekli ceza alması!

Yunus Emre'nin karşı takıma el hareketi çektiği anlar montajda fark edilmemiş ve ekranlara yansımıştı. Bunun üstüne herkes kahkahalara boğulmuştu. Ancak Yunus Emre'nin bitmek bilmeyen bir ceza mesaisi var.

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Hatta Yunus Emre o kadar ceza alıyor ki Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin, babasına sitem etmiş ve "yeter artık" demişti.

Hatta Yunus Emre o kadar ceza alıyor ki Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin, babasına sitem etmiş ve "yeter artık" demişti.

Durumu Yunus Emre'ye anlatan Acun Ilıcalı'nın ardından Yunus Emre 'Çok özür dilerim, ben bu cezayı hak ettim Yasemin! Çok ceza yediğimden dolayı yemek çalarken yakalandım.' diyerek özür dilemişti.

Diğer yandan Yunus Emre'nin bir belalısı var; Aleyna Kalaycıoğlu.

Diğer yandan Yunus Emre'nin bir belalısı var; Aleyna Kalaycıoğlu.

Geçtiğimiz günlerde kahve içerken yakalanan ve ekibe söyledikleriyle dikkat çeken Yunus Emre ve Aleyna ikilisi konseyde isimlerinden bahsettirdiler. Yunus Emre yine ceza alırken, Aleyna'ya bir şey olmamıştı. Emre ise olanlara sadece güldü.

Oyunlar esnasında da Aleyna'nın her hareketiyle dalga geçen ve hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunus Emre'nin hallerini hayranları bir videoda derledi.

Oyunlar esnasında da Aleyna'nın her hareketiyle dalga geçen ve hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunus Emre'nin hallerini hayranları bir videoda derledi.

Hareketlerini bile kendi kendine taklit ederek gülmeye başladığı dikkatlerden kaçmadı elbette. 😂

Hareketlerini bile kendi kendine taklit ederek gülmeye başladığı dikkatlerden kaçmadı elbette. 😂

Aleyna'nın konuşmaları konusunda hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunus Emre'nin bu eğlencesi görenlere kahkaha attırdı.

Aleyna'nın konuşmaları konusunda hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunus Emre'nin bu eğlencesi görenlere kahkaha attırdı.
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Videoyu izleyenler "açıkçası" krizine girdi. 😂

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