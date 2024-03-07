Survivor'da Aleyna Konuşurken Dalga Geçebileceği Her Anı Değerlendiren Yunus Emre'nin Halleri Kahkaha Attırdı
Survivor'da Aleyna Konuşurken Dalga Geçebileceği Her Anı Değerlendiren Yunus Emre'nin Halleri Kahkaha Attırdı
Survivor All Star 2024 sezonu bize istediğimiz o karmaşayı sağlıyor sağlamasına ama, eğlenceli anlarıyla da oldukça gülmemize sebep oluyor. Yarışmacıların kavga etmedikleri sürede birbirleriyle uğraştıkları anlar kameralara yansırken, ceza almalara doyamayan Yunus Emre'nin Aleyna'ya bulduğu her fırsatta sataştığı anlar herkese kahkaha attırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star 2024 sezonu büyük bir hızla başladı ve devam ediyor bildiğiniz gibi. Her bölüm ayrı kavga, ayrı kaos izliyoruz.
Konseyler de bir o kadar dolu dolu, isyankar ve Acun Ilıcalı'yı bile sinirden sandalye fırlattıracak kadar hararetli geçiyor.
Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri izleyicilerin tabiriyle "Sarı Papatya" yani Yunus Emre.
Geçtiğimiz sezonlardaki tartışmaları bir yana dursun, sinirlerini dizginleyemeyen Yunus Emre, aynı zamanda yarışmanın en komik isimlerinden bir tanesi.
2024 All Star sezonuna damgasını vuran olaylardan bir tanesi de Yunus Emre'nin sürekli ceza alması!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hatta Yunus Emre o kadar ceza alıyor ki Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin, babasına sitem etmiş ve "yeter artık" demişti.
Diğer yandan Yunus Emre'nin bir belalısı var; Aleyna Kalaycıoğlu.
Oyunlar esnasında da Aleyna'nın her hareketiyle dalga geçen ve hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunus Emre'nin hallerini hayranları bir videoda derledi.
Hareketlerini bile kendi kendine taklit ederek gülmeye başladığı dikkatlerden kaçmadı elbette. 😂
Aleyna'nın konuşmaları konusunda hiçbir fırsatı kaçırmayan Yunus Emre'nin bu eğlencesi görenlere kahkaha attırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Videoyu izleyenler "açıkçası" krizine girdi. 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda