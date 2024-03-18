Kızıl Goncalar'da Mira'nın Cüneyd'e "Ramazan Kim?" Diye Sorması Kahkaha Attırdı!

Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, etkileyici diyalogları ve farklı konusuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizide yalnızca dram işlenmiyor elbette. Son bölümünde Mira'nın Cüneyd'e yiyecek bir şeyler ısmarlama teklifiyle gelişen sahne kahkaha tufanı yarattı!