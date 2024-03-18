Kızıl Goncalar'da Mira'nın Cüneyd'e "Ramazan Kim?" Diye Sorması Kahkaha Attırdı!
Kızıl Goncalar'da Mira'nın Cüneyd'e "Ramazan Kim?" Diye Sorması Kahkaha Attırdı!
Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, etkileyici diyalogları ve farklı konusuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizide yalnızca dram işlenmiyor elbette. Son bölümünde Mira'nın Cüneyd'e yiyecek bir şeyler ısmarlama teklifiyle gelişen sahne kahkaha tufanı yarattı!
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Sezona bomba gibi bir giriş yapan Kızıl Goncalar iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
Olayların hız kesmeden geliştiği Kızıl Goncalar'ın son bölümünde izleyiciye kahkaha attıran bir sahne yaşandı.
Cüneyd'e bir şeyler ısmarlamak isteyen Mira'nın İslamiyetle tanışması herkesi güldürdü.
Cüneyd'in "Ramazan" demesi üzerine Mira'nın "Ramazan Kim?" tepkisi ve sonrasında gelişen diyalog sosyal medyada da yankı uyandırdı.
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