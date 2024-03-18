Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'da Mira'nın Cüneyd'e "Ramazan Kim?" Diye Sorması Kahkaha Attırdı!

Kızıl Goncalar'da Mira'nın Cüneyd'e "Ramazan Kim?" Diye Sorması Kahkaha Attırdı!

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
18.03.2024 - 23:56

Sezonun iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, etkileyici diyalogları ve farklı konusuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizide yalnızca dram işlenmiyor elbette. Son bölümünde Mira'nın Cüneyd'e yiyecek bir şeyler ısmarlama teklifiyle gelişen sahne kahkaha tufanı yarattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Kızıl Goncalar iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Kızıl Goncalar iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Olayların hız kesmeden geliştiği Kızıl Goncalar'ın son bölümünde izleyiciye kahkaha attıran bir sahne yaşandı.

Olayların hız kesmeden geliştiği Kızıl Goncalar'ın son bölümünde izleyiciye kahkaha attıran bir sahne yaşandı.

Cüneyd'e bir şeyler ısmarlamak isteyen Mira'nın İslamiyetle tanışması herkesi güldürdü.

Cüneyd'e bir şeyler ısmarlamak isteyen Mira'nın İslamiyetle tanışması herkesi güldürdü.

Cüneyd'in "Ramazan" demesi üzerine Mira'nın "Ramazan Kim?" tepkisi ve sonrasında gelişen diyalog sosyal medyada da yankı uyandırdı.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?