Sana Ne Oluyor Fatih? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Bir İlişkiye Yelken Açma İhtimali Fatih'i Kızdırdı!

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ortalık daha da karışıyor. Yeni bölüm fragmanında Apo'nun 'gel benimle' dediği Alev tarafından beklenmedik bir gelişme yaşanırken; Doğa'nın hayatına birinin gireceğinin sinyalleri verildi!