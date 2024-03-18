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Sana Ne Oluyor Fatih? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Bir İlişkiye Yelken Açma İhtimali Fatih'i Kızdırdı!

Sana Ne Oluyor Fatih? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Bir İlişkiye Yelken Açma İhtimali Fatih'i Kızdırdı!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
18.03.2024 - 21:30

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ortalık daha da karışıyor. Yeni bölüm fragmanında Apo'nun 'gel benimle' dediği Alev tarafından beklenmedik bir gelişme yaşanırken; Doğa'nın hayatına birinin gireceğinin sinyalleri verildi!

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Tam "yok daha fazlası da olamaz" dediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde yepyeni olaylar ve gelişmelerle kaosun dibine vurulmaya devam ediyor.

Tam "yok daha fazlası da olamaz" dediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde yepyeni olaylar ve gelişmelerle kaosun dibine vurulmaya devam ediyor.

Çimen'in tesettüre girip kuma gitmesini henüz sindirememişken, Alev'in Apo'nun evine gidip oraya yerleşmesi iyice şok etkisi yarattı.

Çimen'in tesettüre girip kuma gitmesini henüz sindirememişken, Alev'in Apo'nun evine gidip oraya yerleşmesi iyice şok etkisi yarattı.

Üstüne bir de Görkem'le fink atan Fatih, Doğa'nın hayatına yeni birinin gireceğinin sinyallerini alınca hemen öfkeyle yükseldi.

Üstüne bir de Görkem'le fink atan Fatih, Doğa'nın hayatına yeni birinin gireceğinin sinyallerini alınca hemen öfkeyle yükseldi.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Fragmana tabii ki yorum yağdı!

Fragmana tabii ki yorum yağdı!
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Siz yeni bölüm fragmanını nasıl buldunuz?

Siz yeni bölüm fragmanını nasıl buldunuz?
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