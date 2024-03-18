Nevşin Mengü'nün Kızılcık Şerbeti Açıklamasıyla Bakış Açınız Değişecek: "Siyasal İslam Propagandası Gibi!"
Nevşin Mengü'nün Kızılcık Şerbeti Açıklamasıyla Bakış Açınız Değişecek: "Siyasal İslam Propagandası Gibi!"
Kaynak: https://twitter.com/etkilihaber/statu...
Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Temelde muhafazakar ve laik iki ayrı ailenin birbiriyle ilişkilerini konu alan dizi herkes tarafından konuşuluyor. Nevşin Mengü de diziye bakış açınızı değiştirecek sözler söyleyerek herkesi şaşırttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son iki sezonun reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma günlerinin en çok izlenen dizisi olmaya ve gündeme yön vermeye devam ediyor.
Fatih ve Doğa arasında başlayan ve biri seküler diğeri muhafazakar iki ailenin "mecburi" ilişkisini konu alan dizide her hafta ayrı bir kaos, entrika, ihanet ve ayrılık konusu işleniyor.
Gazeteci Nevşin Mengü de diziyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Orhan Şener Deliormanlı'nın sorularını yanıtlayan Mengü, "Bu dizide bütün kadınlar, İslamcı erkeklerin önüne atıyor kendini. Laik erkekler sersem sepelek, eli ekmek tutmuyor, boş boş geziyor. Ama İslamcı erkekler ailesine sahip çıkıyor, para kazanıyor. Aslında laikçi görünümlü siyasal İslam propagandası gibi bir dizi." dedi.
Deliormanlı'nın "Bu dizide laik erkekler hadım edilmiş gibi, ailesine bakamaz, koruyamaz. Oradaki baba karakteri ancak gidiyor zengin kayınpederden iş dileniyor, öbürü Nursema'yla evlendi ama kendine hayrı yok. Hiçbiri erkeklik rollerini taşımıyor." sözleri üzerine ise Mengü şunları söyledi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Deliormanlı ise son olarak, "Kıvılcım'ın 18 yaşındaki kızı bir İslamcı erkeğe kuma gidiyor, Kıvılcım 'çıkar o başındakini' diyor. Kız kuma gidiyor, kadın buna değil de başörtüsüne tepki gösteriyor. Çünkü Kıvılcım, İslamcıların önüne atılan dövmelik seküler." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda