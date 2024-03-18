Nevşin Mengü'nün Kızılcık Şerbeti Açıklamasıyla Bakış Açınız Değişecek: "Siyasal İslam Propagandası Gibi!"

'Kıvılcım, Ertuğrul'la her konuda ne kadar iyi anlaştığını söylüyor. Nasıl anlaşıyorsun abi, hangi konuda konuşuyorsun? Biri namaz kılıyor, öbürü içki içiyor, hangi ortak konularda bu kadar iyi anlaşıyorlar? Kıvılcım öğretmendi, hiç mi okullardaki 78 saat din dersine konu gelmiyor?'