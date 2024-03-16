Kızılcık Şerbeti Çimen'in Aptallıklarına Dayanamayan İzleyici Show TV'yi Aradı
Kızılcık Şerbeti Çimen'in Aptallıklarına Dayanamayan İzleyici Show TV'yi Aradı
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Çimen'in Gökhan sevdasından bambaşka biri olması damga vuruyor. Gökhan için türbana giren ve evi terk eden Çimen'in aptallıkları izleyicileri çileden çıkarırken, bir izleyici dayanamayıp Show TV'yi aradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Çimen'in yaptığı hatalar damga vuruyor.
Kendi beyin hücreleri yokmuşcasına evli sevgilisi Gökhan'ın kuması olmayı kabul edip türbana giren Çimen son olarak Kıvılcım'a karşı gelip evi terk ederken, bu aptallığı izleyicileri resmen çileden çıkardı.
Çimen'in bu amansız tavrının nerede patlat vereceği hepimizi meraklandırırken, bir Kızılcık Şerbeti izleyicisi içimizden geçenleri bizzat kanala söylemiş.
Çimen'in aptallıklarına dayanamayan bir izleyici çareyi Show TV'yi aramakta bulurken, kızı o anları TikTok'ta paylaştı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda