Kızılcık Şerbeti Çimen'in Aptallıklarına Dayanamayan İzleyici Show TV'yi Aradı

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerine Çimen'in Gökhan sevdasından bambaşka biri olması damga vuruyor. Gökhan için türbana giren ve evi terk eden Çimen'in aptallıkları izleyicileri çileden çıkarırken, bir izleyici dayanamayıp Show TV'yi aradı.