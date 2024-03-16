Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Gizem Yanık Veda Mesajıyla Herkesi Duygulandırdı!
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Gizem Yanık Veda Mesajıyla Herkesi Duygulandırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde iki veda yaşandı. Dizinin Mihri'si ve Ertuğrul'u Kayra Şenocak ile Gizem Yanık kadrodan ayrılırken, Gizem Yanık duygusal bir veda mesajı yayınladı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde iki önemli ayrılık yaşandı. Bunlar dizide baba-kıza hayat veren Ertuğrul ve Mihri karakterleriydi.
Mihri'nin Metehan'a olan aşkından intihar etmesiyle dizide yurt dışına gitme kararı alan baba-kızın hikâyesi böylece biterken, Kayra Şenocak hem Şerbo izleyicilerine hem ekibe veda etti.
Kayra Şenocak'ın veda mesajının ardından dizinin Mihri'si Gizem Yanık'tan da duygusal bir paylaşım geldi.
Vedasında "Birlikte bir sürü hatalar yaptık, deneyimledik, büyüdük en güzeli de öğrendik. Hoşçakal Mihri…🥹💜" yazan Yanık, vedasıyla Şerbo izleyicilerine duygusal anlar yaşattı.
İşte Gizem Yanık'ın paylaşımı:
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