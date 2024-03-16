Alev'in Pembe'ye Kuma Geldiği Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine seyir zevkini arşa çıkardı. Çimen'in aptallıklarını ve Görkem'in namus bekçisi kesilmelerini saymazsak Şerbomuz yine formundan hiçbir şey kaybetmezken, son sahneye Pembe'nin darbe girişimine karşı atağa geçen Alev damgasını vurdu. Ünal ailesinin evine 'cici anne' olarak gelen Alev, ortalığı resmen yıktı.