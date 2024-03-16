Alev'in Pembe'ye Kuma Geldiği Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Alev'in Pembe'ye Kuma Geldiği Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine seyir zevkini arşa çıkardı. Çimen'in aptallıklarını ve Görkem'in namus bekçisi kesilmelerini saymazsak Şerbomuz yine formundan hiçbir şey kaybetmezken, son sahneye Pembe'nin darbe girişimine karşı atağa geçen Alev damgasını vurdu. Ünal ailesinin evine 'cici anne' olarak gelen Alev, ortalığı resmen yıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümün yine seyir zevkini kat kat arttırdı desek yalan olmaz.
Çimen'in aptallıkları izleyici olarak hepimizi çileden çıkarırken, Görkem'in kendine bakmadan takındığı namuslu tavırlarla zıvanadan çıktık. Fakat bölüm sonu hepimizin beklediğine değecek cinstendi.
Alev'in organizasyon şirketini dağıtarak gözdağı veren Pembe'ye hayatının şokunu yaşatan Alev, Ünal ailesine "cici anne" olarak gelirken, hepimiz ekran başında çıldırmadık desek yalan olmaz.
Eski Kıvılcım'ın da geri dönmesiyle çıtayı arşa çıkarmaya devam eden Şerbonun son bölümü epey rağbet görürken, haliyle son bölüme tepki yağdı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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