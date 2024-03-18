Yunus Emre'nin Popüler Dizide Rol Alırken Survivor İçin Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!
Yunus Emre'nin Popüler Dizide Rol Alırken Survivor İçin Diziden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!
Sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yunus Emre, meğer popüler bir dizide rol alıyormuş. Survivor'a kabul edilince oyunculuk kariyerini bir kenara bırakarak Survivor'a katılmayı tercih etmiş!
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Survivor All Star'ın en sansasyonel isimlerinden biri olan Yunus Emre, gerek tartışmaları gerekse eşiyle ilgili yaşadığı durumlarla gündemden düşmüyor.
İlk olarak 2020'de Survivor'a katılan Yunus Emre, meğer dönemin en popüler dizilerinden birinde rol alıyormuş.
Yunus Emre Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Fırat Albayram, Gaye Turgut Evin gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Savaşçı dizisinde rol alıyormuş!
Dizide rolü devam ederken Survivor'dan kabul alınca diziyi bırakmış.
Belki de Survivor'a katılmasa şu an başka bir dizide kendisini izleyecektik.
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