Sinem Kobal'ın Ömer Dizisi Setinden Paylaştığı Fotoğraf Kafaları Karıştırdı: Diziye Dahil mi Oluyor?
Sinem Kobal'ın Ömer Dizisi Setinden Paylaştığı Fotoğraf Kafaları Karıştırdı: Diziye Dahil mi Oluyor?
Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ı, uzun bir süredir TV ekranlarında görmüyorduk. Kızıyla birlikte Ömer dizisi setinden fotoğraf paylaşan güzel oyuncu hayranlarını 'ekranlara dönüyor mu?' diye düşündürdü.
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Ülkenin en güzel ve en başarılı oyuncularından Sinem Kobal'ı, uzun yıllardır TV ekranlarında görmüyoruz.
Kenan İmirzalıoğlu ile yaptığı muhteşem evliliğin ardından kariyerine ara veren güzel oyuncuyu özlemedik desek yalan olur.
Ama şu ailenin güzelliğine bir bakar mısınız? Kızlarıyla birlikte harika görünüyor kesinlikle!
Dillere destan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Kobal, bu kez kızı Lalin ile yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.
Now TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi setine kızıyla birlikte yaptığı ziyareti paylaşan güzel oyuncu, "ekranlara geri mi dönüyor?" diye düşündürdü.
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Ne dersiniz, olabilir mi böyle bir şey? Lütfen olsun çünkü!
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