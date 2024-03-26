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Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'dan Demet Evgar ile Cıvıl Cıvıl Set Pozları Geldi!

Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'dan Demet Evgar ile Cıvıl Cıvıl Set Pozları Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 19:05

Ekranların en yeni dizisi Bahar, izleyenler tarafından çok sevildi. Reyting listesinde başı çeken Bahar'ın kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Evren Hoca karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, son olarak Demet Evgar ile birbirinden güzel set pozlarını paylaştı.

Gördüğümüz üzere, Bahar dizisinin seti de cıvıl cıvılmış!

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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, seyirciyle buluştu.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, seyirciyle buluştu.

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar, henüz ilk bölümüyle izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yeni dizi Bahar, gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla oldukça beğenildi.

Bir Kore yapımından uyarlanan Bahar, yıllar sonra doktorluğa dönme kararı alan Bahar'ın hikayesini anlatıyor.

Bir Kore yapımından uyarlanan Bahar, yıllar sonra doktorluğa dönme kararı alan Bahar'ın hikayesini anlatıyor.

Yıllarca eşi ve kayınvalidesinin baskısı altında kalan Bahar'ın verdiği yaşam mücadelesi ve enerjisi, televizyon ekranlarımıza resmen baharı getirdi.

Başarılı oyunculuklar sayesinde izleyenlere ayrı bir keyif sunan Bahar, her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

Başarılı oyunculuklar sayesinde izleyenlere ayrı bir keyif sunan Bahar, her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

Gerek Demet Evgar'ın doğaçlama sahnesi, gerek Mehmet Yılmaz Ak'ın birbirinden komik sahneleri, gerek Buğra Gülsoy'un sempatik tavırları, izleyenlerin kalbini kazanmayı başarıyor.

Bahar dizisiyle uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde set arkasından birbirinden güzel pozlar paylaşmıştı.

Bahar dizisiyle uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde set arkasından birbirinden güzel pozlar paylaşmıştı.

Bahar karakterine hazırlanırken çektiği pozları paylaşan Demet Evgar'dan Bahar setine ayrıca minik bir de sürpriz vardı!

Demet Evgar'ın minik kızı Mavi de kendisine eşlik etmişti;

Set arkasından pozlar görmeye alıştık madem, bir yenisi de Buğra Gülsoy'dan geldi!

Set arkasından pozlar görmeye alıştık madem, bir yenisi de Buğra Gülsoy'dan geldi!

Salı günleri yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkan Bahar'ın yeni bölümünü hatırlatan Gülsoy'dan set arkası pozları geldi.

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Setten gelen bu pozlarda iki ünlü ismin uyumu da gözlerden kaçmadı!

Setten gelen bu pozlarda iki ünlü ismin uyumu da gözlerden kaçmadı!

Gelin görün ki Buğra Gülsoy'un bu paylaşımında, Demet Evgar'ın paylaşımında olduğu gibi minik bir sürpriz yoktu.

Gelin görün ki Buğra Gülsoy'un bu paylaşımında, Demet Evgar'ın paylaşımında olduğu gibi minik bir sürpriz yoktu.

Bir gün Buğra Gülsoy'un tatlı mı tatlı oğlunu da görmek isteriz setlerde!

Evgar ve Gülsoy'un bu set pozlarına beğeni ve yorum yağarken, "her hafta paylaşım isteriz" yorumları da gecikmedi.

Evgar ve Gülsoy'un bu set pozlarına beğeni ve yorum yağarken, "her hafta paylaşım isteriz" yorumları da gecikmedi.

Bekliyoruz merkez!

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