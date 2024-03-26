Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'dan Demet Evgar ile Cıvıl Cıvıl Set Pozları Geldi!

Ekranların en yeni dizisi Bahar, izleyenler tarafından çok sevildi. Reyting listesinde başı çeken Bahar'ın kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Evren Hoca karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, son olarak Demet Evgar ile birbirinden güzel set pozlarını paylaştı.

Gördüğümüz üzere, Bahar dizisinin seti de cıvıl cıvılmış!