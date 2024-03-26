Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'dan Demet Evgar ile Cıvıl Cıvıl Set Pozları Geldi!
Bahar'ın Evren Hocası Buğra Gülsoy'dan Demet Evgar ile Cıvıl Cıvıl Set Pozları Geldi!
Ekranların en yeni dizisi Bahar, izleyenler tarafından çok sevildi. Reyting listesinde başı çeken Bahar'ın kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Evren Hoca karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, son olarak Demet Evgar ile birbirinden güzel set pozlarını paylaştı.
Gördüğümüz üzere, Bahar dizisinin seti de cıvıl cıvılmış!
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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, seyirciyle buluştu.
Bir Kore yapımından uyarlanan Bahar, yıllar sonra doktorluğa dönme kararı alan Bahar'ın hikayesini anlatıyor.
Başarılı oyunculuklar sayesinde izleyenlere ayrı bir keyif sunan Bahar, her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.
Bahar dizisiyle uzun bir aranın ardından ekranlara dönen Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde set arkasından birbirinden güzel pozlar paylaşmıştı.
Set arkasından pozlar görmeye alıştık madem, bir yenisi de Buğra Gülsoy'dan geldi!
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Setten gelen bu pozlarda iki ünlü ismin uyumu da gözlerden kaçmadı!
Gelin görün ki Buğra Gülsoy'un bu paylaşımında, Demet Evgar'ın paylaşımında olduğu gibi minik bir sürpriz yoktu.
Evgar ve Gülsoy'un bu set pozlarına beğeni ve yorum yağarken, "her hafta paylaşım isteriz" yorumları da gecikmedi.
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