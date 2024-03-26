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Büyük Rekabet: 2023 Yılında En Çok İzlenen Televizyon Dizileri Belli Oldu!

Büyük Rekabet: 2023 Yılında En Çok İzlenen Televizyon Dizileri Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 17:03

2023 yılında izleyenleri ekran başına kilitleyen birbirinden farklı diziler yayın hayatına başladı. Her gün reyting mücadelesi devam ederken, 2023 yılının en çok izlenen dizileri de belli oldu. Box Office Türkiye'nin aktardığı, Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı raporuna göre, favori diziler arasında büyük bir rekabet vardı.

Kaynak: Box Office Türkiye

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Televizyon programları arasında, özellikle de diziler arasında büyük bir rekabet söz konusu.

Televizyon programları arasında, özellikle de diziler arasında büyük bir rekabet söz konusu.

2023 yılı, dizi tarihi açısından oldukça yoğun geçen bir yıl oldu. Birbirinden farklı diziler ekran macerasında kendisine bir yer edinirken, kimi yapımlar da ekranlara veda etti. 

Boz Office Türkiye'nin haberine göre, 40 ilde 4356 hane üzerinden yapılan araştırmada en çok izlenen yapımlar listelendi.

Türkiye'de en çok 45 yaş üzeri vatandaşların televizyon izlediği kaydedilirken, İzmir televizyon izleme oranlarında öne çıkan il oldu.

Türkiye'de en çok 45 yaş üzeri vatandaşların televizyon izlediği kaydedilirken, İzmir televizyon izleme oranlarında öne çıkan il oldu.

Toplam 51 dizinin final yaptığı 2023 yılında, en çok izlenen programlar arasında milli maçlar yer aldı. Galler, Ermenistan, Letonya maçları 2023 yılında en çok izlenen 5 yapım arasında yer aldı.

2023 yılında en çok izlenen yapım ise Yalı Çapkını oldu.

2023 yılında en çok izlenen yapım ise Yalı Çapkını oldu.

Dizi kategorisinde Yalı Çapkını (14,77) en yüksek reytinge ulaşarak listede birinci sırada yer aldı. 

Yalı Çapkını, 6 Ocak 2023 tarihinde ekranlara gelen 16. bölümüyle 14,77 reytinge ulaştı.

2023 yılının en çok izlenen ikinci dizisi Kuruluş Osman oldu.

2023 yılının en çok izlenen ikinci dizisi Kuruluş Osman oldu.

Kuruluş Osman, 11 Ocak 2023 tarihinde bölümüyle 12,01 reyting elde etmeyi başardı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, en çok izlenen diziler arasında 3. sırada yer aldı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, en çok izlenen diziler arasında 3. sırada yer aldı.

Dizi, 7 Ocak 2023'te yayınlanan bölümüyle 11,34 reyting elde etti.

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Milli maçların ardından, en çok izlenen programlar arasında 8. sırada yer alan dizi Kızılcık Şerbeti oldu.

Milli maçların ardından, en çok izlenen programlar arasında 8. sırada yer alan dizi Kızılcık Şerbeti oldu.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi, 20 Ekim 2023 tarihindeki bölümüyle 9,81 reytinge imza attı.

9. sırada yer alan Kardeşlerim ise, 14 Ocak 2023 tarihinde 9,77 reyting elde etti.

9. sırada yer alan Kardeşlerim ise, 14 Ocak 2023 tarihinde 9,77 reyting elde etti.

En çok izlenen diziler arasında son olarak Ateş Kuşları yer aldı.

En çok izlenen diziler arasında son olarak Ateş Kuşları yer aldı.

Ateş Kuşları, 9,43 reyting oranı ile en çok izlenen diziler arasında yerini almayı başardı.

2023 yılının en çok izlenen programları arasında, "Fox'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor", "O Ses Türkiye Yılbaşı programı" ve "Müge Anlı ile Tatlı Sert" de yer aldı.

2023 yılının en çok izlenen programları arasında, "Fox'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor", "O Ses Türkiye Yılbaşı programı" ve "Müge Anlı ile Tatlı Sert" de yer aldı.

Hafta genelinde en çok televizyon izlenen gün ise yüzde 16,42 ile Pazar günü oldu.

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