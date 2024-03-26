Büyük Rekabet: 2023 Yılında En Çok İzlenen Televizyon Dizileri Belli Oldu!

2023 yılı, dizi tarihi açısından oldukça yoğun geçen bir yıl oldu. Birbirinden farklı diziler ekran macerasında kendisine bir yer edinirken, kimi yapımlar da ekranlara veda etti.

Boz Office Türkiye'nin haberine göre, 40 ilde 4356 hane üzerinden yapılan araştırmada en çok izlenen yapımlar listelendi.