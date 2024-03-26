Büyük Rekabet: 2023 Yılında En Çok İzlenen Televizyon Dizileri Belli Oldu!
Büyük Rekabet: 2023 Yılında En Çok İzlenen Televizyon Dizileri Belli Oldu!
2023 yılında izleyenleri ekran başına kilitleyen birbirinden farklı diziler yayın hayatına başladı. Her gün reyting mücadelesi devam ederken, 2023 yılının en çok izlenen dizileri de belli oldu. Box Office Türkiye'nin aktardığı, Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi 2023 yılı raporuna göre, favori diziler arasında büyük bir rekabet vardı.
Kaynak: Box Office Türkiye
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Televizyon programları arasında, özellikle de diziler arasında büyük bir rekabet söz konusu.
Türkiye'de en çok 45 yaş üzeri vatandaşların televizyon izlediği kaydedilirken, İzmir televizyon izleme oranlarında öne çıkan il oldu.
2023 yılında en çok izlenen yapım ise Yalı Çapkını oldu.
2023 yılının en çok izlenen ikinci dizisi Kuruluş Osman oldu.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, en çok izlenen diziler arasında 3. sırada yer aldı.
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Milli maçların ardından, en çok izlenen programlar arasında 8. sırada yer alan dizi Kızılcık Şerbeti oldu.
9. sırada yer alan Kardeşlerim ise, 14 Ocak 2023 tarihinde 9,77 reyting elde etti.
En çok izlenen diziler arasında son olarak Ateş Kuşları yer aldı.
2023 yılının en çok izlenen programları arasında, "Fox'ta Erdoğan Açıklama Yapıyor", "O Ses Türkiye Yılbaşı programı" ve "Müge Anlı ile Tatlı Sert" de yer aldı.
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