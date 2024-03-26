Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti Kameramanı Oldu, Ortaya Eğlenceli Anlar Çıktı!
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti Kameramanı Oldu, Ortaya Eğlenceli Anlar Çıktı!
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Her bölümü ayrı bir olay olan Kızılcık Şerbeti ekranların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Cuma akşamlarımızı şenlendiren diziye talep her hafta artarken, dizinin sosyal medya hesaplarının aktif olması izleyiciyi diziden asla koparmıyor.
Dizi ekibi sık sık Kızılcık Şerbeti hesabından paylaşımlarda bulunurken, son paylaşım dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan geldi.
Yeni partneri Giray'ın gelmesiyle Doğa karakteri için yepyeni bir hikâye hazırlanırken, Sıla Türkoğlu bu yoğun tempoda set kamerasını ele geçirmiş!
Eline aldığı set kamerasıyla setten görüntüler çeken Türkoğlu'nun eğlenceli anları kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
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İşte o anlar:
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