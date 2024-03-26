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Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti Kameramanı Oldu, Ortaya Eğlenceli Anlar Çıktı!

Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti Kameramanı Oldu, Ortaya Eğlenceli Anlar Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 15:07

Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti setinden bomba görüntüler yayınlandı. Dizinin resmi hesabından yayınlanan kamera arkasında dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu set kameramanı olurken, o anlar paylaşım rekoru kırdı.

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Her bölümü ayrı bir olay olan Kızılcık Şerbeti ekranların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Her bölümü ayrı bir olay olan Kızılcık Şerbeti ekranların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Cuma akşamlarımızı şenlendiren diziye talep her hafta artarken, dizinin sosyal medya hesaplarının aktif olması izleyiciyi diziden asla koparmıyor.

Cuma akşamlarımızı şenlendiren diziye talep her hafta artarken, dizinin sosyal medya hesaplarının aktif olması izleyiciyi diziden asla koparmıyor.

Dizi ekibi sık sık Kızılcık Şerbeti hesabından paylaşımlarda bulunurken, son paylaşım dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan geldi.

Dizi ekibi sık sık Kızılcık Şerbeti hesabından paylaşımlarda bulunurken, son paylaşım dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan geldi.

Yeni partneri Giray'ın gelmesiyle Doğa karakteri için yepyeni bir hikâye hazırlanırken, Sıla Türkoğlu bu yoğun tempoda set kamerasını ele geçirmiş!

Yeni partneri Giray'ın gelmesiyle Doğa karakteri için yepyeni bir hikâye hazırlanırken, Sıla Türkoğlu bu yoğun tempoda set kamerasını ele geçirmiş!

Eline aldığı set kamerasıyla setten görüntüler çeken Türkoğlu'nun eğlenceli anları kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Eline aldığı set kamerasıyla setten görüntüler çeken Türkoğlu'nun eğlenceli anları kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.
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İşte o anlar:

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