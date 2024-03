Başına Gelmedik Kalmayan Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama Geldi

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her bölümü ve her sahnesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. RTÜK'ün cezasının ardından her bölümü daha da merakla izlenen Kızıl Goncalar'a ilişkin sosyal medyada pek çok tepki paylaşımı yapılıyor bildiğiniz gibi. Dizinin akıbetine dair yapımcı Faruk Turgut'tan son açıklama geldi.