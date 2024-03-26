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Başına Gelmedik Kalmayan Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama Geldi

Başına Gelmedik Kalmayan Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama Geldi

Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.03.2024 - 15:56

NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her bölümü ve her sahnesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. RTÜK'ün cezasının ardından her bölümü daha da merakla izlenen Kızıl Goncalar'a ilişkin sosyal medyada pek çok tepki paylaşımı yapılıyor bildiğiniz gibi. Dizinin akıbetine dair yapımcı Faruk Turgut'tan son açıklama geldi.

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NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümden itibaren reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar dizisini izlemeseniz bile denk gelmişsinizdir.

NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümden itibaren reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar dizisini izlemeseniz bile denk gelmişsinizdir.

Özgü Namal ve Özcan Deniz ikilisinin başrolünü paylaşacağı haberiyle duyurulan Kızıl Goncalar, Gold Film imzasıyla ekranlara gelmeye başlamıştı. Dizinin ilk bölümünden itibaren işlediği her konu yankı uyandırmaya devam ediyor.

Dizinin ilk bölümünde yer alan tarikat sahnesinin ardından İsmailağa Cemaati dahi dizinin yayından kaldırılması adına paylaşımlarda bulunmuştu.

Dizinin ilk bölümünde yer alan tarikat sahnesinin ardından İsmailağa Cemaati dahi dizinin yayından kaldırılması adına paylaşımlarda bulunmuştu.

Sokaklarda asılan afişlerin üstü siyah sprey boyayla çizilmişti.

Dizide yer alan sahneler dolayısıyla Kızıl Goncalar, RTÜK'ün radarına takılmış ve cezadan kurtulamamıştı.

Dizide yer alan sahneler dolayısıyla Kızıl Goncalar, RTÜK'ün radarına takılmış ve cezadan kurtulamamıştı.

Hem maddi para cezası, hem de yayın durdurma cezası almıştı. Oyuncular sosyal medya üzerinden isyan etmişti. Aynı durumla karşılaşan arkadaşları ise paylaşımlarıyla Kızıl Goncalar ekibine destek olmuştu.

Geçtiğimiz bölümde Cüneyd ve Mira arasında geçen "Ramazan" konuşması sosyal medyayı kırıp geçmişti.

Geçtiğimiz bölümde Cüneyd ve Mira arasında geçen "Ramazan" konuşması sosyal medyayı kırıp geçmişti.

Bazıları 'seküler kesimi aşağılıyorsunuz, cahil gibi gösteriyorsunuz' diye tepki gösterse de 'Ramazan kim?' sorusu izleyenlerin büyük bir çoğunluğuna kahkaha attırmıştı.

İzleyenler bilir ki son dönemde hikaye daha çok Zeynep ve Cüneyd üzerinden ilerliyor.

İzleyenler bilir ki son dönemde hikaye daha çok Zeynep ve Cüneyd üzerinden ilerliyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteriyle, Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Zeynep karakteri arasında yaşananlar seyirciler tarafından oldukça merak ediliyor.

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Son dönemde sansasyon yaratan dizinin final yapacağına ilişkin birkaç iddia kulislerde dolanmaya başlamıştı.

Son dönemde sansasyon yaratan dizinin final yapacağına ilişkin birkaç iddia kulislerde dolanmaya başlamıştı.

OdaTv'nin haberine göre konuya dair en net cevap dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan geldi.

Turgut, "Kızıl Goncalar Eylül'de yeni sezonuyla seyircisi ile buluşacak!" diyerek Kızıl Goncalar'ın final yapmayacağını açıkladı.

Turgut, "Kızıl Goncalar Eylül'de yeni sezonuyla seyircisi ile buluşacak!" diyerek Kızıl Goncalar'ın final yapmayacağını açıkladı.

'19. bölümde Kızıl Goncalar sezon finali yapacak. Eylül’de yeni sezonda ise seyircisiyle buluşmaya kaldığı yerden devam edecek. Kısacası herhangi bir final söz konusu değil.'

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