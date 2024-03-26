Başına Gelmedik Kalmayan Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama Geldi
Başına Gelmedik Kalmayan Kızıl Goncalar'ın Yapımcısı Faruk Turgut'tan Yeni Açıklama Geldi
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her bölümü ve her sahnesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. RTÜK'ün cezasının ardından her bölümü daha da merakla izlenen Kızıl Goncalar'a ilişkin sosyal medyada pek çok tepki paylaşımı yapılıyor bildiğiniz gibi. Dizinin akıbetine dair yapımcı Faruk Turgut'tan son açıklama geldi.
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NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümden itibaren reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar dizisini izlemeseniz bile denk gelmişsinizdir.
Dizinin ilk bölümünde yer alan tarikat sahnesinin ardından İsmailağa Cemaati dahi dizinin yayından kaldırılması adına paylaşımlarda bulunmuştu.
Dizide yer alan sahneler dolayısıyla Kızıl Goncalar, RTÜK'ün radarına takılmış ve cezadan kurtulamamıştı.
Geçtiğimiz bölümde Cüneyd ve Mira arasında geçen "Ramazan" konuşması sosyal medyayı kırıp geçmişti.
İzleyenler bilir ki son dönemde hikaye daha çok Zeynep ve Cüneyd üzerinden ilerliyor.
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Son dönemde sansasyon yaratan dizinin final yapacağına ilişkin birkaç iddia kulislerde dolanmaya başlamıştı.
Turgut, "Kızıl Goncalar Eylül'de yeni sezonuyla seyircisi ile buluşacak!" diyerek Kızıl Goncalar'ın final yapmayacağını açıkladı.
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