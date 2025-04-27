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Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.04.2025 - 18:59

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmadı. Sezon başından bu yana pek çok sıkıntı yaşayan, cezalar alan ve setinde çıkan ikinci yangının ardından yapım amirinin hayatını kaybettiği dizi, aynı zamanda reklam gelirlerindeki düşüklük sebebiyle de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. 

'Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü ne zaman?' soruları merak edilmeye başladı.

İşte, detaylar...

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Şakir Paşa Ailesi Bugün Var mı, Yok mu?

Şakir Paşa Ailesi Bugün Var mı, Yok mu?

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana pek çok sorunla karşı karşıya kalan Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağı iddia edilmişti. Son olarak 15. bölümde sezon finali yapacağı açıklanan dizi, geçtiğimiz hafta reklam gelirlerindeki düşüklük sebebiyle ekrana gelmemişti.

Ancak son dakika bir değişiklik olmazsa dizinin yeni bölümü bu akşam (27 Nisan Pazar) yayınlacak.

Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yayın akışında belirtilene göre Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü bu akşam (27 Nisan Pazar) yayınlanacak. Dizi bu akşam 13. bölümüyle ekrana gelecek.

Şakir Paşa Ailesi 13. Bölüm Fragmanı

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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