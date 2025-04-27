Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmadı. Sezon başından bu yana pek çok sıkıntı yaşayan, cezalar alan ve setinde çıkan ikinci yangının ardından yapım amirinin hayatını kaybettiği dizi, aynı zamanda reklam gelirlerindeki düşüklük sebebiyle de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı.
'Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü ne zaman?' soruları merak edilmeye başladı.
İşte, detaylar...
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Şakir Paşa Ailesi Bugün Var mı, Yok mu?
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Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Şakir Paşa Ailesi 13. Bölüm Fragmanı
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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