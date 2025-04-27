Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmadı. Sezon başından bu yana pek çok sıkıntı yaşayan, cezalar alan ve setinde çıkan ikinci yangının ardından yapım amirinin hayatını kaybettiği dizi, aynı zamanda reklam gelirlerindeki düşüklük sebebiyle de geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı.

'Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu? Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü ne zaman?' soruları merak edilmeye başladı.

İşte, detaylar...