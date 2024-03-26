Nihat Hatipoğlu Kendisini İzlemeye Gelen Piercingli Seyirciyi Görünce Kendini Tutamadı
Nihat Hatipoğlu Kendisini İzlemeye Gelen Piercingli Seyirciyi Görünce Kendini Tutamadı
Nihat Hatipoğlu'nun programında gelen sorular gündemdeki yerlerini almaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca ekranlara gelmeye devam edecek olan Nihat Hatipoğlu, programı sırasında seyircilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtlıyor. Dün akşamki iftar programında bir genç kızın sormuş olduğu piercing sorusuna dayanamayan Nihat Hatipoğlu, 'Beni bağışlayın ama...' diyerek yanıt verdi.
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Ramazan süresince ekranlarımıza gelen ve yıllardır programlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu.
Ünlü isim bu yıl da iftar ve sahur programları ile seyirci karşısına çıkıyor. Her sahur ve iftar öncesi merak edilenleri cevaplıyor.
Yıllardır hala şaşırmaya devam ettiğimiz konulardan bir tanesi de Nihat Hatipoğlu'na gelen sorular. Bir türlü alışamadık bunlara.
Nihat Hatipoğlu'nun dün akşamki iftar öncesi programında genç bir kız sorduğu soruyla gündem oldu.
"Piercing abdeste engel midir?"
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Ardından Hatipoğlu, "Beni bağışlayın, lütfen bazen öyle söylüyorum, küstahlık olarak görmeyin gençler." diyerek piercingin pis olduğunu söyledi.
"Piercing abdeste engel değil ama sen bilirsin!"
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kul hakkı yemekten kötü değil
ay çok güzel valla hiçte pis değil bayılıyorum kendimde de yakışana da
yahu oraya gidenler de manyak şimdi sizin kapalı olmadığınız için nasıl kötü bakıyorlardır şimdi.
https://youtu.be/0jv98IIjNGY