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Nihat Hatipoğlu Kendisini İzlemeye Gelen Piercingli Seyirciyi Görünce Kendini Tutamadı

Nihat Hatipoğlu Kendisini İzlemeye Gelen Piercingli Seyirciyi Görünce Kendini Tutamadı

Nihat Hatipoğlu
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.03.2024 - 12:54

Nihat Hatipoğlu'nun programında gelen sorular gündemdeki yerlerini almaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca ekranlara gelmeye devam edecek olan Nihat Hatipoğlu, programı sırasında seyircilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtlıyor. Dün akşamki iftar programında bir genç kızın sormuş olduğu piercing sorusuna dayanamayan Nihat Hatipoğlu, 'Beni bağışlayın ama...' diyerek yanıt verdi.

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Ramazan süresince ekranlarımıza gelen ve yıllardır programlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu.

Ramazan süresince ekranlarımıza gelen ve yıllardır programlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu.

Uzun zamandır Ramazan ayında yapmış olduğu iftar ve sahur programları ile herkese adından söz ettiren, görmeye alışık olduğumuz bir isim oldu kendisi. Yıllardır ekranlarda anlattıklarının yanı sıra gelen sorulara verdiği cevaplarla da bahsediyoruz Hatipoğlu'ndan.

Ünlü isim bu yıl da iftar ve sahur programları ile seyirci karşısına çıkıyor. Her sahur ve iftar öncesi merak edilenleri cevaplıyor.

Ünlü isim bu yıl da iftar ve sahur programları ile seyirci karşısına çıkıyor. Her sahur ve iftar öncesi merak edilenleri cevaplıyor.

Havaların serin olması ve yağmur yağması nedeniyle programlarını stüdyoda sürdüren Nihat Hatipoğlu, daha küçük bir izleyici grubuna sahip oluyor. Ramazan'ın yaz aylarına denk geldiği dönemlerde Sultanahmet Meydanı'nda yaptığı programlara açık alan olmasının avantajıyla yüzlerce kişi geliyordu.

Yıllardır hala şaşırmaya devam ettiğimiz konulardan bir tanesi de Nihat Hatipoğlu'na gelen sorular. Bir türlü alışamadık bunlara.

Yıllardır hala şaşırmaya devam ettiğimiz konulardan bir tanesi de Nihat Hatipoğlu'na gelen sorular. Bir türlü alışamadık bunlara.

Bizi güldürdüğü gibi Nihat Hatipoğlu'nu da güldürüyor bazı sorular. Absürt bulduğumuz sorular zaten sosyal medyada görenlerin dillerine düşüyor. 'Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?', 'Instagram'da filtre caiz mi?' gibi sorulara karşın Prof. Dr. Hatipoğlu bile kendini tutamıyor.

Nihat Hatipoğlu'nun dün akşamki iftar öncesi programında genç bir kız sorduğu soruyla gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu'nun dün akşamki iftar öncesi programında genç bir kız sorduğu soruyla gündem oldu.

Adı Famile Alparslan olan genç kızın sorduğu soru dinleyenlerin oldukça ilgisini çekti.

"Piercing abdeste engel midir?"

"Piercing abdeste engel midir?"

Nihat Hatipoğlu ise genç kıza 'piercingi nerene takıyorsun?' sorusunu yöneltti. Famile ise 'Burnuma ve kulağıma cevabını verdi.

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Ardından Hatipoğlu, "Beni bağışlayın, lütfen bazen öyle söylüyorum, küstahlık olarak görmeyin gençler." diyerek piercingin pis olduğunu söyledi.

Ardından Hatipoğlu, "Beni bağışlayın, lütfen bazen öyle söylüyorum, küstahlık olarak görmeyin gençler." diyerek piercingin pis olduğunu söyledi.

'Burnuna niye takıyorsun ben onu anlamadım. Beni bağışlayın, lütfen bazen öyle söylüyorum, küstahlık olarak görmeyin gençler. Burnunu temizlemekte insan zorlanır. Bi de orada mikrop kapma ihtimali daha yüksektir. Mikroba açık bir yer. Dile takmakta tehlikeli mikrop kapma yeridir.'

"Piercing abdeste engel değil ama sen bilirsin!"

"Piercing abdeste engel değil ama sen bilirsin!"

'Allah zaten insanı güzel yaratmış. Bazen botoks yapıyorlar. Öyle botokslar yapıyorlar ki gülüyor mu, ağlıyor mu, anlaşılmıyor. Piercing abdest aldığınızda su piercing altına giriyorsa abdeste, namaza, oruca hiçbir ibadete engel değildir. Gerisi sana kalmış'

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gnyy

kul hakkı yemekten kötü değil

mamamia

ay çok güzel valla hiçte pis değil bayılıyorum kendimde de yakışana da

Mr Alone

yahu oraya gidenler de manyak şimdi sizin kapalı olmadığınız için nasıl kötü bakıyorlardır şimdi.

Mr Alone

https://youtu.be/0jv98IIjNGY