Nihat Hatipoğlu Kendisini İzlemeye Gelen Piercingli Seyirciyi Görünce Kendini Tutamadı

Bizi güldürdüğü gibi Nihat Hatipoğlu'nu da güldürüyor bazı sorular. Absürt bulduğumuz sorular zaten sosyal medyada görenlerin dillerine düşüyor. 'Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?', 'Instagram'da filtre caiz mi?' gibi sorulara karşın Prof. Dr. Hatipoğlu bile kendini tutamıyor.