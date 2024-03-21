Görüş Bildir
Haberler
TV
Nihat Hatipoğlu Sahur Programında Kadınların En Çok Sorduğu Regl Sorusuna Cevap Verdi

Nihat Hatipoğlu Sahur Programında Kadınların En Çok Sorduğu Regl Sorusuna Cevap Verdi

Ramazan regl Nihat Hatipoğlu
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.03.2024 - 10:56

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu Ramazan da iftar ve sahur programlarıyla ekrandaki yerini alıyor. Kendisine gelen soruları yanıtlayan ve yönlendirmeye çalışan Hatipoğlu, kadın izleyicilerinin en çok sorduğu sorulardan biri olan regl konusunu 'Özür dileyerek söylüyorum' diyerek açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan, Üç Aylar olarak anılan kutsal ayların sonucusu olan Ramazan'da yıllardır görmeye alışık olduğumuz bir isim var ki o da Nihat Hatipoğlu.

İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan, Üç Aylar olarak anılan kutsal ayların sonucusu olan Ramazan'da yıllardır görmeye alışık olduğumuz bir isim var ki o da Nihat Hatipoğlu.

Ramazan denince akıllara elbette Nihat Hatipoğlu geliyor. Uzun yıllardır hem iftar, hem sahur programlarıyla seyircinin hatırına kazınan, meydanlarda yaptığı iftar etkinlikleriyle bilinen Hatipoğlu bu yıl da karşımızda.

Ramazan boyunca "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla ekranlara gelen Prof. Dr. Hatipoğlu, izleyicilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtlıyor.

Ramazan boyunca "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla ekranlara gelen Prof. Dr. Hatipoğlu, izleyicilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtlıyor.

Bu ramazan da yine sevenleri ile buluşan Nihat Hatipoğlu, kendisini izlemeye gelenlerin büyük bir kısmının genç olmasından oldukça memnun olduğunu da dile getiriyor ve 'Gençler bizim her şeyimiz' diyor.

Kendisine gelen soruların enteresanlığı her zaman sosyal medyada espri konusu oluyor biliyorsunuz.

Kendisine gelen soruların enteresanlığı her zaman sosyal medyada espri konusu oluyor biliyorsunuz.

Geçtiğimiz gün sahur programında bir seyirci 'Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?' diye sormuştu. Ancak Nihat Hatipoğlu 'Cennete girmeyenlere hanım yok' diyerek cevap verince herkesi güldürmüştü.

'E bakalım cennete girecekler mi? Önce bir cennete girmek lazım. Çünkü cennete girmeyenlere hanım yok.'

Bir diğer izleyicisi ise "Instagram'da filtre caiz midir?" sorusunu sorarak tüm sosyal medyayı kahkahalara boğmuştu.

Bir diğer izleyicisi ise "Instagram'da filtre caiz midir?" sorusunu sorarak tüm sosyal medyayı kahkahalara boğmuştu.

Nihat Hatipoğlu ise bu soruya 'Evlenmek niyetinde olan kız-erkek birbirini görmek için fotoğraf istiyor. Fotoğrafa filtre yapıp kiloluysa daraltıyor, yaşlıysa yüzündeki çizgileri gideriyorlar. Bir bakıyorsun 25 yaşında ama buluştuğunda 40 yaşında. Yapmamak lazım.' demişti.

Ünlü ilahiyatçının son sahur programında cevapladığı sorulardan biri ise ekran karşısındaki kadın izleyicilerin en çok sorduğu konulardan biri olan regl oldu.

Ünlü ilahiyatçının son sahur programında cevapladığı sorulardan biri ise ekran karşısındaki kadın izleyicilerin en çok sorduğu konulardan biri olan regl oldu.

Hatipoğlu, 'Efendim hanımların çok sorduğu bir soru var onu sizinle paylaşmak istiyorum.' diyerek konuya giriş yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İbadet açısından ne yapılması gerektiğinden bahseden Nihat Hatipoğlu şunları söyledi:

İbadet açısından ne yapılması gerektiğinden bahseden Nihat Hatipoğlu şunları söyledi:

'Diyorlar ki özel durumlarda kadınlar ne yapmalılar? Özel durum regl yani regl günleri 3 günden az olursa özür kanıdır istihaze dediğimiz özür kanıdır yani ibadet yapabilir.'

Ardından sözlerine "Özür dileyerek söylüyorum..." diyerek devam etti.

Ardından sözlerine "Özür dileyerek söylüyorum..." diyerek devam etti.

'10 günden fazla olursa özür dileyerek söylüyorum kadınların aybaşı adeti devam ederse 10 günden fazla olan şey özür kanıdır, namaz tutar, oruç tutar ibadetini yapar. 3 gün ve 10 gün arasındaki akıntılar adet kanıdır.'

"Namaz kılamazlar... Adet sürecinde namaz kılmaz, affedilmiştir."

"Namaz kılamazlar... Adet sürecinde namaz kılmaz, affedilmiştir."

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?