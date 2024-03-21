Nihat Hatipoğlu Sahur Programında Kadınların En Çok Sorduğu Regl Sorusuna Cevap Verdi
Nihat Hatipoğlu Sahur Programında Kadınların En Çok Sorduğu Regl Sorusuna Cevap Verdi
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu Ramazan da iftar ve sahur programlarıyla ekrandaki yerini alıyor. Kendisine gelen soruları yanıtlayan ve yönlendirmeye çalışan Hatipoğlu, kadın izleyicilerinin en çok sorduğu sorulardan biri olan regl konusunu 'Özür dileyerek söylüyorum' diyerek açıkladı.
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İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan, Üç Aylar olarak anılan kutsal ayların sonucusu olan Ramazan'da yıllardır görmeye alışık olduğumuz bir isim var ki o da Nihat Hatipoğlu.
Ramazan boyunca "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla ekranlara gelen Prof. Dr. Hatipoğlu, izleyicilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtlıyor.
Kendisine gelen soruların enteresanlığı her zaman sosyal medyada espri konusu oluyor biliyorsunuz.
Bir diğer izleyicisi ise "Instagram'da filtre caiz midir?" sorusunu sorarak tüm sosyal medyayı kahkahalara boğmuştu.
Ünlü ilahiyatçının son sahur programında cevapladığı sorulardan biri ise ekran karşısındaki kadın izleyicilerin en çok sorduğu konulardan biri olan regl oldu.
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İbadet açısından ne yapılması gerektiğinden bahseden Nihat Hatipoğlu şunları söyledi:
Ardından sözlerine "Özür dileyerek söylüyorum..." diyerek devam etti.
"Namaz kılamazlar... Adet sürecinde namaz kılmaz, affedilmiştir."
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