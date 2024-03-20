Nihat Hatipoğlu "Instagram'da Filtre Caiz mi?" Sorusuna Yanıt Verdi

Ramazan'da iftar ve sahur programlarıyla seyirci karşısına çıkan isimlerden birisi de Nihat Hatipoğlu. Güler yüzü ve sempatik yanıtlarıyla seyircilerinin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, zaman zaman dikkat çekici sorularla karşılaşabiliyor.

Hatipoğlu'na son olarak Instagram'da filtrenin uygun olup olmadığı soruldu.