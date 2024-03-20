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Nihat Hatipoğlu "Instagram'da Filtre Caiz mi?" Sorusuna Yanıt Verdi

Nihat Hatipoğlu "Instagram'da Filtre Caiz mi?" Sorusuna Yanıt Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.03.2024 - 09:01

Ramazan'da iftar ve sahur programlarıyla seyirci karşısına çıkan isimlerden birisi de Nihat Hatipoğlu. Güler yüzü ve sempatik yanıtlarıyla seyircilerinin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, zaman zaman dikkat çekici sorularla karşılaşabiliyor. 

Hatipoğlu'na son olarak Instagram'da filtrenin uygun olup olmadığı soruldu.

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Yıllardır ekranlarda seyirci karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu, Ramazan denilince akla gelen ilk isimlerden.

Yıllardır ekranlarda seyirci karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu, Ramazan denilince akla gelen ilk isimlerden.

Hem sahur hem de iftar programlarıyla Ramazan ayında yakından takip edilen Hatipoğlu, kendisine sorulan soruları yanıtlıyor. Ünlü isim, bu sene de aynı formatla izleyicilerle buluştu.

Nihat Hatipoğlu, bu sene de hem iftar hem de sahur öncesinde programına devam ediyor.

Nihat Hatipoğlu, bu sene de hem iftar hem de sahur öncesinde programına devam ediyor.

Özellikle kendisine gelen soruların gündem olduğu ilahiyatçı zaman zaman kendisinin de şaşırdığı sorularla karşı karşıya kalabiliyor.

Nihat Hatipoğlu'na bu kez de artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş sosyal medyayla ilgili bir soru soruldu.

Nihat Hatipoğlu'na bu kez de artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş sosyal medyayla ilgili bir soru soruldu.

7'den 70'e birçok izleyicinin kendi merak ettiği konuları aktardığı programda, ortaya yine ilginç anlar çıktı.

Bir izleyici Hatipoğlu'na "Instagram'da filtre caiz midir?" sorusunu yöneltti.

Bir izleyici Hatipoğlu'na "Instagram'da filtre caiz midir?" sorusunu yöneltti.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Hatipoğlu'nun cevabı ise şu şekilde oldu;

'Evlenmek niyetinde olan kız-erkek birbirini görmek için fotoğraf istiyor. Fotoğrafa filtre yapıp kiloluysa daraltıyor, yaşlıysa yüzündeki çizgileri gideriyorlar. Bir bakıyorsun 25 yaşında ama buluştuğunda 40 yaşında...'

"Yapmamak lazım. Her yaşın güzelliği var." diyen Hatipoğlu, geçtiğimiz yıllarda benzer bir soruya ise "Televizyon ekranlarında da ince mercek kullanıyorlar, daha zarif görünmek için" yanıtını vermişti.

"Yapmamak lazım. Her yaşın güzelliği var." diyen Hatipoğlu, geçtiğimiz yıllarda benzer bir soruya ise "Televizyon ekranlarında da ince mercek kullanıyorlar, daha zarif görünmek için" yanıtını vermişti.

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Pickle Rick

El atmadığın bu kalmıştı amk.

Ayinger Russia

Hocam filtreyi s.et senin yüzündeki botokslar caiz mi

ömer

Evlenmek niyetinde olanlar değil hocam onlar yoklukta olanlar 😅😅 İki foto gördün buluşmaya gitmek caiz mi ? 😅😅😅