Nihat Hatipoğlu "Instagram'da Filtre Caiz mi?" Sorusuna Yanıt Verdi
Nihat Hatipoğlu "Instagram'da Filtre Caiz mi?" Sorusuna Yanıt Verdi
Ramazan'da iftar ve sahur programlarıyla seyirci karşısına çıkan isimlerden birisi de Nihat Hatipoğlu. Güler yüzü ve sempatik yanıtlarıyla seyircilerinin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, zaman zaman dikkat çekici sorularla karşılaşabiliyor.
Hatipoğlu'na son olarak Instagram'da filtrenin uygun olup olmadığı soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıllardır ekranlarda seyirci karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu, Ramazan denilince akla gelen ilk isimlerden.
Nihat Hatipoğlu, bu sene de hem iftar hem de sahur öncesinde programına devam ediyor.
Nihat Hatipoğlu'na bu kez de artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş sosyal medyayla ilgili bir soru soruldu.
Bir izleyici Hatipoğlu'na "Instagram'da filtre caiz midir?" sorusunu yöneltti.
"Yapmamak lazım. Her yaşın güzelliği var." diyen Hatipoğlu, geçtiğimiz yıllarda benzer bir soruya ise "Televizyon ekranlarında da ince mercek kullanıyorlar, daha zarif görünmek için" yanıtını vermişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
El atmadığın bu kalmıştı amk.
Hocam filtreyi s.et senin yüzündeki botokslar caiz mi
Evlenmek niyetinde olanlar değil hocam onlar yoklukta olanlar 😅😅 İki foto gördün buluşmaya gitmek caiz mi ? 😅😅😅