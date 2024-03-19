Survivor'da Ogeday'ın Kaybolduğu İçin Kahrolduğu Kolyesinin Sırrı Çözüldü!
Survivor'da Ogeday'ın Kaybolduğu İçin Kahrolduğu Kolyesinin Sırrı Çözüldü!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@turbo__turabi...
Survivor All Star'da Ogeday kolyesini oyun alanında düşürmüş, bu durum büyük bir panik ve üzüntü yaşamasına neden olmuştu. Ogeday'ın kolyesinin neden bu kadar önemli olduğu ortaya çıktı!
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Survivor All Star'ın en başarılı ve iddialı yarışmacılarından biri Ogeday. Hatta Acun Ilıcalı'ya göre finali görecek isimlerden bir tanesi.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ogeday, Survivor'da bir anda ortadan kaybolarak herkesi korkutmuştu.
Ayağının tozuyla döndüğü yarışmada boynundan hiç çıkarmadığı kolyesini havuzda düşürmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.
Bulmak için tüm takımın seferber olduğu kolyenin çok önemli bir anlamı varmış.
Daha önce katıldığı Survivor'da kolyeyi neden taktığını açıklayan Ogeday herkesi gözyaşına boğmuştu.
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Kolye Ogeday'ın kürek takımından arkadaşı olan ve bir motor kazasında hayatını kaybeden arkadaşı Muhammed Canşi'ye aitmiş.
Ogeday'ın üstünden yıllar geçse de arkadaşının anısına bu denli sahip çıkması herkesi duygulandırdı.
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