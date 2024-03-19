Sandığımızdan Daha Eğlenceli Biriymiş! Gaddar Setinden Çağatay Ulusoy'un Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı!
Sandığımızdan Daha Eğlenceli Biriymiş! Gaddar Setinden Çağatay Ulusoy'un Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı!
NOW'un sevilen dizisi Gaddar, yayın hayatına geç başlasa da cuma günkü önemli rakipleri karşısında başarılı bir performans yakaladı. Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı diziye ait ünlü oyuncunun sahnelerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Gaddar, cuma günkü güçlü rakiplerine rağmen başarılı bir ivme yakaladı.
Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı dizide Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar gibi başarılı oyuncular Ulusoy'a eşlik ediyor.
Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatını izlediğimiz dizi her geçen gün daha fazla izlenmeye devam ediyor.
Ulusoy'un ciddi yapısı olan Dağhan'ı canlandırırken ne kadar eğlendiğine dair kamera arkası görüntüsü sosyal medyada viral oldu.
O görüntüleri buradan izleyebilirsiniz:
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