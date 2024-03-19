Bir de Bu Çıktı: Gelinim Mutfakta'da Kayınvalidesinden 'Akıllı' Yemek Odası Takımı İsteyen Gelin Şoke Etti

Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen yarışma, ilgiyle takip ediliyor. Yarışmada gelin ve kaynanaların yaşadıkları ise olay oluyor. Son olarak bir gelinin, kayınvalidesinden 'akıllı' yemek odası takımı istemesi, herkesi şok etti.

Akıllı yemek odası takımının özellikleri ise ayrı bir mevzu.