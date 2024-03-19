Bir de Bu Çıktı: Gelinim Mutfakta'da Kayınvalidesinden 'Akıllı' Yemek Odası Takımı İsteyen Gelin Şoke Etti
Bir de Bu Çıktı: Gelinim Mutfakta'da Kayınvalidesinden 'Akıllı' Yemek Odası Takımı İsteyen Gelin Şoke Etti
Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen yarışma, ilgiyle takip ediliyor. Yarışmada gelin ve kaynanaların yaşadıkları ise olay oluyor. Son olarak bir gelinin, kayınvalidesinden 'akıllı' yemek odası takımı istemesi, herkesi şok etti.
Akıllı yemek odası takımının özellikleri ise ayrı bir mevzu.
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Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, gelin ve kayınvalideler için bir rekabet ortamı oluşturuyor.
Gelinim Mutfakta'da gelin ve kayınvalide arasında bu kez 'akıllı yemek odası takımı' tartışması çıktı!
Yemek odası takımının fiyatı bütün yarışmacıları şaşırttı. Sunucu Nursel Ergin, "Türkiye standartlarına göre fiyatı oldukça yüksek" dedi.
Öte yandan akıllı yemek odası takımının özellikleri ise yarışmacıların diline düştü!
Teknolojinin geliştiğini söyleyerek yemek odası takımının neden akıllı olamayacağını soran geline, kayınvalidesi ise "annesi alsın hepsini" dedi.
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