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Bir de Bu Çıktı: Gelinim Mutfakta'da Kayınvalidesinden 'Akıllı' Yemek Odası Takımı İsteyen Gelin Şoke Etti

Bir de Bu Çıktı: Gelinim Mutfakta'da Kayınvalidesinden 'Akıllı' Yemek Odası Takımı İsteyen Gelin Şoke Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 16:55

Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen yarışma, ilgiyle takip ediliyor. Yarışmada gelin ve kaynanaların yaşadıkları ise olay oluyor. Son olarak bir gelinin, kayınvalidesinden 'akıllı' yemek odası takımı istemesi, herkesi şok etti.

Akıllı yemek odası takımının özellikleri ise ayrı bir mevzu.

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Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, gelin ve kayınvalideler için bir rekabet ortamı oluşturuyor.

Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, gelin ve kayınvalideler için bir rekabet ortamı oluşturuyor.

Kayınvalideler, gelinlerinin yemeklerini oylarken ortaya oldukça ilginç anlar da çıkıyor. Son olarak 1346. bölümüyle ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da yarışmacıları şoke eden bir olay yaşandı.

Gelinim Mutfakta'da gelin ve kayınvalide arasında bu kez 'akıllı yemek odası takımı' tartışması çıktı!

Gelinim Mutfakta'da gelin ve kayınvalide arasında bu kez 'akıllı yemek odası takımı' tartışması çıktı!

Aleyna gelinin kayınvalidesi Songül hanımdan akıllı yemek odası takımı istediği ortaya çıktı. Ayrıca yemek odasının fiyatı da bir hayli kabarıktı. İndirime girmiş olan bu akıllı yemek odası takımının fiyatının 132 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Yemek odası takımının fiyatı bütün yarışmacıları şaşırttı. Sunucu Nursel Ergin, "Türkiye standartlarına göre fiyatı oldukça yüksek" dedi.

Yemek odası takımının fiyatı bütün yarışmacıları şaşırttı. Sunucu Nursel Ergin, "Türkiye standartlarına göre fiyatı oldukça yüksek" dedi.

Bu yemek takımını istediğini belirten yarışmacı ise Ergin'e 'Zevkler bir olmayabiliyor Nursel Hanım' diyerek yanıt verdi.

Öte yandan akıllı yemek odası takımının özellikleri ise yarışmacıların diline düştü!

Öte yandan akıllı yemek odası takımının özellikleri ise yarışmacıların diline düştü!

Yüz tanıma özelliği, otomatik çatal bıçak servisi ve sandalyeler üzerindeki sensörler, yarışmacıların diline düştü. Yüz tanıma özelliği ile sandalyelerin yabancı birisi oturunca ne gibi bir tepki vereceği merak konusu oldu doğrusu.

Teknolojinin geliştiğini söyleyerek yemek odası takımının neden akıllı olamayacağını soran geline, kayınvalidesi ise "annesi alsın hepsini" dedi.

Teknolojinin geliştiğini söyleyerek yemek odası takımının neden akıllı olamayacağını soran geline, kayınvalidesi ise "annesi alsın hepsini" dedi.

Ne dersiniz? Bu 'akıllı' yemek odası takımı gerçek olabilir mi? 👀

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