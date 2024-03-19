TLC Türkiye, Her Gün Kore Dizileri Yayınlayacak!
TLC Türkiye, Her Gün Kore Dizileri Yayınlayacak!
Kaynak: https://www.tlctv.com.tr/blog/korelen...
TLC Türkiye büyük bir yenilik yapacağını duyurdu. Televizyon kanalı artık her gün Kore dizisi yayınlayacağını açıkladı.
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2015 yılında CNBC-e yerine gelen yeni eğlence kanalı TLC, yayınladığı reality şovlarla isminden söz ettirmeye devam ediyor.
Diziden ziyade program ve film yayınlayan TLC Türkiye bu açıdan yoğun rağbet görürken, beklenmedik bir hamleye kalkıştı.
"Korelendik" başlığıyla bir duyuru yayınlayan TLC Türkiye, her gün Kore dizisi yayınlayacağını duyurdu.
15 Nisan Pazartesi itibariyle Kore dizisi yayınına başlayacağını duyuran TLC Türkiye, hafta içi her gün 14.00'da Aşık Avukat (The Law Cafe) yayınlayacak.
Kanal Cumartesi akşamları Evdeki Yalancı (My Fellow Citizens) dizisini ekran getirmeye hazırlanırken, 7 Mayıs itibariyle hafta içi yayınladığı diziyi değiştirip İki Dünya Bir Aşk (W 2 Worlds) dizisini yayınlayacak.
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