Aleyna'ya Kafayı Takan Nefise'ye Acun Ilıcalı'dan Kapak Gibi Sözler!
Aleyna'ya Kafayı Takan Nefise'ye Acun Ilıcalı'dan Kapak Gibi Sözler!
Survivor All Star'ın olaysız tek bir bölümü bile olmazken, yarışmacılar arasındaki tartışmalara çileden çıkan Acun Ilıcalı da dahil oldu. Aleyna'nın sinir krizi geçirip oyuna çıkmamasına bozulan Nefise bu konuyu kafaya takarken, Ilıcalı'dan Nefise'ye beklenmedik sözler geldi.
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Acun Ilıcalı'nın bile çileden çıkıp yarışmacılarla kavga ettiği Survivor All Star her anlamda unutulmaz bir sezon olmaya devam ediyor.
Yarışmacıların sürekli birbirine girdiği Survivor'ın en taze gündemlerinden biri Aleyna'nın sinir krizi geçirmesi olurken, bu kriz diğer yarışmacılara da yansımıştı.
Aleyna sinir krizi geçirirken oyuna çıkamamış ve bu durum yarışmacılardan Nefise ve Nagihan'ın radarına takılmıştı.
Aleyna'nın oyuna çıkmamasını eleştiren Nefise'nin sözleri konseye de taşınırken, Acun Ilıcalı Nefise'ye bu sözlerin sebebini sordu.
Acun Ilıcalı Nefise'ye kendisinin de bazı oyunlara çıkmadığını ve bunun aynı şey olduğunu belirtirken, Nefise ne diyeceğini bilemedi.
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İşte o anlar:
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