Aleyna'ya Kafayı Takan Nefise'ye Acun Ilıcalı'dan Kapak Gibi Sözler!

Survivor All Star'ın olaysız tek bir bölümü bile olmazken, yarışmacılar arasındaki tartışmalara çileden çıkan Acun Ilıcalı da dahil oldu. Aleyna'nın sinir krizi geçirip oyuna çıkmamasına bozulan Nefise bu konuyu kafaya takarken, Ilıcalı'dan Nefise'ye beklenmedik sözler geldi.