Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli Dizinin Yapımcılarına Kırgın Olduğunu Açıkladı
Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli Dizinin Yapımcılarına Kırgın Olduğunu Açıkladı
Yıllardır sayısız sinema, tiyatro ve dizide oynamış usta oyuncu Nevra Serezli, Sibel Arna'nın YouTube programının konuğu oldu. Ne Olursan Ol Rahat Ol'da Metin Serezli ile 45 yıllık mutlu evliliğine değinen Nevra Serezli, sürdürdükleri ilişkinin sırrını anlatırken 'ne varsa eskilerde var!' dedirtti. Diğer bir yandan Sihirli Annem ekibine kırgın olduğunu söyledi.
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Türkiye'nin en değerli ve en saygı duyulan oyuncularından bir tanesi de hem tiyatroya, hem de Yeşilçam'a damgasını vuran isimlerden Nevra Serezli.
Büyük bir çoğunluğumuzun çocukluğuna Sihirli Annem'in Dudu Peri karakteriyle damgasını vuran Nevra Serezli, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalının konuğu oldu.
Kendisi gibi oyuncu Metin Serezli ile 1968 yılında dünyaevine girmişti Nevra Serezli. Tam 45 yıl boyunca mutlu bir yuvaya sahiplerdi.
Eşini kaybetmesinin ardından 2 yıl kendine gelemediğini daha öncesinde söyleyen Nevra Serezli, "45 yıl beraberdik Metin ile." diyerek sözlerine başlıyor ve ilişkideki en önemli kuralı söylüyor.
Ardından akıllı bir kadının erkeğe istediği gibi her şeyi yaptırabileceğini, taktiklerini bilmesi gerektiğini söylüyor.
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Bunu nasıl yapacağınızın yöntemini de kendiniz bulmanız gerekiyormuş. Kiminde dolma sarmak, kiminde ise bir gecelik işe yarayabiliyormuş...
Diğer bir yandan Sihirli Annem'in yapımcılarına da kızgın olduğunu söyledi.
17 yıl sonra yeniden çekilen ancak eski kadrodan kimseye yer verilmeyen Sihirli Annem dizisinden eski oyunculara hiç bahsedilmemiş. Nevra Serezli de bu duruma oldukça içerlediğini söylüyor.
Uzun yıllar boyunca emek verdiği dizinin yeniden gündeme geldiği dönemde tamamen gözardı edildiklerini söyleyen Serezli "Zor geldi." dedi.
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