Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli Dizinin Yapımcılarına Kırgın Olduğunu Açıkladı

'Yeniden çekilen ‘Sihirli Annem’ dizisinde yaşlandık diye olmadık herhalde. Bize hiç bahsedilmemesine ben kırıldım. ‘Biz yeni bir oluşum içinde yeni bir cast’la yolumuza devam edeceğiz, aklınıza bir şey gelmesin’ telefonu o kadar hoş bir jest olurdu ki!'