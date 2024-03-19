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Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli Dizinin Yapımcılarına Kırgın Olduğunu Açıkladı

Sihirli Annem'in Dudu'su Nevra Serezli Dizinin Yapımcılarına Kırgın Olduğunu Açıkladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
19.03.2024 - 12:02

Yıllardır sayısız sinema, tiyatro ve dizide oynamış usta oyuncu Nevra Serezli, Sibel Arna'nın YouTube programının konuğu oldu. Ne Olursan Ol Rahat Ol'da Metin Serezli ile 45 yıllık mutlu evliliğine değinen Nevra Serezli, sürdürdükleri ilişkinin sırrını anlatırken 'ne varsa eskilerde var!' dedirtti. Diğer bir yandan Sihirli Annem ekibine kırgın olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin en değerli ve en saygı duyulan oyuncularından bir tanesi de hem tiyatroya, hem de Yeşilçam'a damgasını vuran isimlerden Nevra Serezli.

Türkiye'nin en değerli ve en saygı duyulan oyuncularından bir tanesi de hem tiyatroya, hem de Yeşilçam'a damgasını vuran isimlerden Nevra Serezli.

Uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinin tozunu yutan, eğitiminin hakkını sonuna kadar veren ve aynı zamanda dizi ve filmlerde rol alan Nevra Serezli, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi.

Büyük bir çoğunluğumuzun çocukluğuna Sihirli Annem'in Dudu Peri karakteriyle damgasını vuran Nevra Serezli, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalının konuğu oldu.

Büyük bir çoğunluğumuzun çocukluğuna Sihirli Annem'in Dudu Peri karakteriyle damgasını vuran Nevra Serezli, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube kanalının konuğu oldu.

Ne Olursan Ol Rahat Ol programının konuğu olan Nevra Serezli, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan tüketilen aşkın yanı sıra, 45 yıl süren mutlu bir evliliğin nasıl sürdürüldüğünden bahsetti ve ilişki tavsiyeleri verdi.

Kendisi gibi oyuncu Metin Serezli ile 1968 yılında dünyaevine girmişti Nevra Serezli. Tam 45 yıl boyunca mutlu bir yuvaya sahiplerdi.

Kendisi gibi oyuncu Metin Serezli ile 1968 yılında dünyaevine girmişti Nevra Serezli. Tam 45 yıl boyunca mutlu bir yuvaya sahiplerdi.

Evlilikleri süresince beraber rol aldıkları tiyatro oyunları, sinema filmleri ve diziler dahi oldu. Oğulları Murat ve Selim Serezli'yi de kucaklarına aldılar bu süreçte elbette. Metin Serezli 2013 yılında hayatını kaybedene dek el ele, diz dizeydiler.

Eşini kaybetmesinin ardından 2 yıl kendine gelemediğini daha öncesinde söyleyen Nevra Serezli, "45 yıl beraberdik Metin ile." diyerek sözlerine başlıyor ve ilişkideki en önemli kuralı söylüyor.

Eşini kaybetmesinin ardından 2 yıl kendine gelemediğini daha öncesinde söyleyen Nevra Serezli, "45 yıl beraberdik Metin ile." diyerek sözlerine başlıyor ve ilişkideki en önemli kuralı söylüyor.

Yatağa küs girmemek!

'45 yıl beraberdik Metin ile. Uzun ve güzel bir ilişki için birinci ve en önemli kural ne olursa olsun yatağa küs girmemek.'

Ardından akıllı bir kadının erkeğe istediği gibi her şeyi yaptırabileceğini, taktiklerini bilmesi gerektiğini söylüyor.

Ardından akıllı bir kadının erkeğe istediği gibi her şeyi yaptırabileceğini, taktiklerini bilmesi gerektiğini söylüyor.

'Ben akıllı bir kadının isterse erkeğine her şeyi yaptırabileceğine inanıyorum. Eşiniz sabit fikirli ise alttan alta işleyeceksiniz onu, sanki kararları kendi alıyormuş gibi hissettireceksiniz.'

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Bunu nasıl yapacağınızın yöntemini de kendiniz bulmanız gerekiyormuş. Kiminde dolma sarmak, kiminde ise bir gecelik işe yarayabiliyormuş...

Bunu nasıl yapacağınızın yöntemini de kendiniz bulmanız gerekiyormuş. Kiminde dolma sarmak, kiminde ise bir gecelik işe yarayabiliyormuş...

'Bunu güzel sözle mi, bir gecelikle mi, dolma sararak mı yaparsınız orasını bilemiyorum, sizin hayal gücümüze bırakıyorum.'

Diğer bir yandan Sihirli Annem'in yapımcılarına da kızgın olduğunu söyledi.

Diğer bir yandan Sihirli Annem'in yapımcılarına da kızgın olduğunu söyledi.

Biliyorsunuz Sihirli Annem bir dönemin en popüler yapımları arasındaydı. 6 yıl boyunca ekranlara gelmeye devam eden yapım büyük küçük herkesi ekran başına topluyordu. Başlangıçta böyle bir işin tutmayacağını düşünen ardından şaşkına dönen Nevra Serezli ise dizinin Dudu Peri'si olarak karşımıza çıkıyordu.

17 yıl sonra yeniden çekilen ancak eski kadrodan kimseye yer verilmeyen Sihirli Annem dizisinden eski oyunculara hiç bahsedilmemiş. Nevra Serezli de bu duruma oldukça içerlediğini söylüyor.

17 yıl sonra yeniden çekilen ancak eski kadrodan kimseye yer verilmeyen Sihirli Annem dizisinden eski oyunculara hiç bahsedilmemiş. Nevra Serezli de bu duruma oldukça içerlediğini söylüyor.

'Yeniden çekilen ‘Sihirli Annem’ dizisinde yaşlandık diye olmadık herhalde. Bize hiç bahsedilmemesine ben kırıldım. ‘Biz yeni bir oluşum içinde yeni bir cast’la yolumuza devam edeceğiz, aklınıza bir şey gelmesin’ telefonu o kadar hoş bir jest olurdu ki!'

Uzun yıllar boyunca emek verdiği dizinin yeniden gündeme geldiği dönemde tamamen gözardı edildiklerini söyleyen Serezli "Zor geldi." dedi.

Uzun yıllar boyunca emek verdiği dizinin yeniden gündeme geldiği dönemde tamamen gözardı edildiklerini söyleyen Serezli "Zor geldi." dedi.

'Bir tek bana değil bütün ekipte hiç kimsenin aranmaması bana biraz acıtıcı geldi. Kaç senemizi verdik çünkü. Tabii ki başkaları da oynasın, tabii ki yeni bir anlayışla yapılsın, yeni yorumlar katılsın. Orada değilim. Hiç söylenmemesi, hiç haber verilmemesi zor geldi.”

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